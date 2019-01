Netflix: 139 milioni gli abbonati nel mondo. Ma i conti non convincono del tutto

laragnatelanews

(Di venerdì 18 gennaio 2019)La concorrenza non manca, ma nonostantenua a confermarsi il re delle piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. E’ disponibile in ogni parte del, conta un numero diinnua crescita e offre un catalogo di contenuti tra film, serie tv, documentari e serie animate molto ampio.Il futuro disembra essere davvero roseo, se non fosse che la concorrenza avanza e che i dati dell’ultima trimestrale condivisi dalla società guidata da Reed Hastings nei giorni scorsi, hanno convinto solo in parte. Mentre il numero di utenti che si abbonano alla piattaformanua a crescere nel, il fatturato registrato nell’ultimo trimestre dell’anno scorso è cresciuto rispetto allo stesso periodo del 2017, ma è risultato inferiore alle aspettative degli analisti.Come già avvenuto in passato, il dato che ha ...