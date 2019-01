L’Inter lancia la campagna anti-razzismo “BUU”

Tutto sul mercato estivo del L’Inter - Ausilio si sbilancia : “non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio , ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...

La gara dello Stadium lancia… L’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Roma : adesso o mai più - contro L’Inter per rilanciare la stagione : Roma – Il posticipo della domenica sera vedrà la Roma ospitare l’Inter allo stadio Olimpico capitolino. Alle ore 20.30 giallorossi e nerazzurri si contenderanno l’intera posta in palio difronte ad una buona cornice di pubblico, nella giornata numero 14 della massima divisione calcistica italiana. Per i padroni di casa e il suo tecnico l’ennesima chance di rilancio, l’ennesima occasione per provare a raddrizzare una ...