Genova | Elsa e Ermete | amore senza fine | sposati da 64 anni | muoiono a 24 ore di distanza

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Da Castelletto, quartiere residenziale adagiato sulle alture che sovrastano il cuore di, arriva una storia drammatica e commovente allo stesso tempo. Due coniugi,, si sono spenti a 24 ore di, dopo una vita intera trascorsa insieme, uno accanto all'altra. La donna, 97, è morta in ospedale, il marito, invece, più giovane di qualche anno ma da tempo costretto su una carrozzina, è deceduto in casa a causa di un infarto.Und'altri tempisi è spenta martedì pomeriggio all'ospedale Galliera di. Il marito,, 92, invece, è stato stroncato da un infarto, mercoledì, neppure 24 ore più tardi. Il cuore dell'uomo, probabilmente, non ha retto all'idea di continuare a viveresua moglie, la compagna di una vita.Innamorati dal 1952 eda quasi 65hanno sempre vissuto insieme e quasi nello stesso momento ...