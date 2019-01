Alessandro Di Battista | l' ultima vergogna | toh che caso | si è scordato di Julian Assange

Alessandro Di Battista alla riunione coi ministri - una museruola a Luigi Di Maio? : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Alessandro Di Battista - a verità dietro lo strano ritorno : il retroscena che smaschera il piano grillino : Da quando Alessandro Di Battista è tornato dalla lunghissima vacanza in America Latina, le schermaglie tra grillini e leghisti si sono trasformate in cannonate dritte al petto di Matteo Salvini. È ...

Che lavoro fa (davvero) Alessandro Di Battista? : Alessandro Di Battista è stato deputato della Repubblica Italiana tra le fila del MoVimento 5 Stelle dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018 e durante quella legislatura, la XVII, è stato anche vice presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Ha sempre rispettato le regole sui rimborsi imposte dal M5S e, di fatto, tra i rimborsi mensili e la buona uscita finale al termine della legislatura, ha restituito circa 220mila euro. Nella ...

Matteo Salvini e la cena dei sospetti - con chi era seduto : Alessandro Di Battista - ora taci : È bastata la partecipazione di Matteo Salvini alla cena organizzata da Annalisa Chirico per l'associazione "Fino a prova contraria" per scatenare le urla isteriche da sponda grillina contro il leader della Lega, primo fra tutti Alessandro Di Battista. La colpa del ministro dell'Interno sarebbe stata

Alessandro Di Battista - strepitoso Flavio Briatore : come lo umilia in pubblico : Siamo alla cena delle polemiche, quella promossa dall'associazione "Fino a prova contraria" di Annalisa Chirico. La cena a cui hanno preso parte Matteo Salvini e alcuni esponenti Pd: tanto è bastato ai grillini per gridare a un delirante inciucio. Da par suo, il ministro dell'Interno ha tagliato cor

Alessandro Di Battista e l’appello a Salvini : “Torna in te - stai lontano da Boschi e ancien régime” : Alessandro Di Battista si rivolge a Matteo Salvini e gli chiede: "Che ci vai a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano”. E conclude: "Salvini queste sono serate da Malagò, torna in te!”.Continua a leggere

Luigi Di Maio - una brutta fine : Alessandro Di Battista ora è la sua badante : ... concionano, s' avvitano in insaziabili utopie, si fermano solo davanti ai doganieri, all' autogrill e alla pausa pipì; poi riprendono, riciclando i propri discorsi in una fantasmagorica economia ...

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : 'Perché lo fai? Torna in te' : 'Quel mondo lì - continua nel suo consueto delirio - è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano. Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per ...

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : "Perché lo fai? Torna in te" : Tutto come previsto: Alessandro Di Battista, il grillino con la bava alla bocca, è Tornato in Italia per sparare contro Matteo Salvini e la Lega. Il pretesto lo fornisce la partecipazione del ministro dell'Interno alla cena organizzata dall'associazione "Fino a prova contraria", cena a cui ci sarann

Alessandro Di Battista : "La mia candidatura alle europee? Una sciocchezza" : Ventiquattro ore e via. La prima tappa del tour pentastellato a Strasburgo finisce così. Ieri stesso è ripartito Luigi Di Maio. Oggi riparte per Roma anche Alessandro Di Battista, che ieri sera ha incontrato a cena gli eurodeputati del Movimento. La toccata e fuga lascia aperti gli interrogativi sul gruppo in cui confluiranno i prossimi eletti del M5s nell'Europarlamento, ma almeno chiarisce un punto: Di Battista, appena tornato ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il viaggio in auto della disperazione. M5s - la situazione precipita : Dietro il viaggio in auto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista c'è tutta la disperazione del Movimento 5 Stelle. La trasferta alla "Totò e Peppino" dei due grillini a Strasburgo (nota infausta: organizzata nel giorno del rientro di Cesare Battisti in Italia che mediaticamente ha divorato ogni a

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista fermati alla dogana mentre sono in auto verso Strasburgo : Chi è che viene fermato alla dogana entrando in Svizzera? Quasi nessuno ormai. I doganieri ti guardano appena e fanno gesto di passare. Ma a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non è andata così: i due grillini stavano andando in auto a Strasburgo per dare il via alla campagna del M5S alle europe

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere