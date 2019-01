Spagna | corsa contro il tempo per salvare Julen I genitori | “Il fratellino dal cielo lo

Corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto nel pozzo in Spagna : si spera di localizzarlo entro 48 ore : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Yulen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: si spera di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore, ha riferito il delegato del governo in Andalucia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è ...

Dalla Spagna : Lazio in corsa per Malcom : Secondo il portale catalano Sport , in corsa per Malcom , in uscita dal Barcellona, c'è anche la Lazio. Il direttore sportivo Tare è molto interessato all'esterno brasiliano.