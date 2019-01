Nba | ai Rockets non bastano i 58 di Harden | ok Belinelli | Gallinari sconfitto

Risultati Nba – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

Uovo protagonista su Instagram : record 'rotto' e sfida Fabregas-Morata. In Nba i Rockets lanciano un contest con Harden : ... non ha quindi solo totalizzato il record mondiale di cuoricini nella storia di Instagram, ma è anche diventata lo spunto per lanciare nuove sfide nel mondo dello sport. In Premier League Fabregas e ...

Nba – Infortunio Capela - non c’è pace per i Rockets : diagnosi e tempi di recupero : Ancora un Infortunio per gli Houston Rockets: dopo Chris Paul ed Eric Gordon, si ferma anche Clint Capela. Il centro svizzero dovrà stare fuori diverse settimane Gli infortuni sembrano voler mettere i bastoni fra le ruote alla stagione degli Houston Rockets. Dopo i lunghi stop di Chris Paul ed Eric Gordon, un altro problema fisico ha colpito una delle pedine fondamentali del roster di coach Mike D’Antoni: Clint Capela. Secondo i ...

Risultati Nba – La notte di James Harden - i Rockets strapazzano i Grizzlies : male Spurs e Clippers : Grande notte per James Harden contro Memphis, la guardia tiratrice dei Rockets batte il record di Kobe Bryant e porta i suoi alla vittoria: ko Spurs e Clippers Nella notte italiana sei sono stati i match disputati e validi per la regular season NBA. Tra questi da menzionare la vittoria dei Nets su Boston, grazie alle giocate di Jarrett Allen in doppia doppia (12 rimbalzi, 19 punti) e ai canestri di D’Angelo Russell (34 punti). Per i ...

Nba - risultati : disastro Lakers coi Cavs Harden non basta - Rockets k.o. : Crisi Lakers: anche i derelitti Cavs passano allo Staples Center e adesso sono sette sconfitte nelle ultime nove partite. Kyle Kuzma l'unico a salvarsi con 29 punti 9 rimbalzi, per gli ospiti bene ...

Mercato Nba – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

Nba – Houston Rockets - il gm Morey non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

Risultati Nba – Lo show di Harden ed Antetokounmpo non basta a Rockets e Bucks - Curry ne mette 42 e fa sorridere Golden State : Tanto divertimento nella notte italiana con le partite della palla a spicchi americana: show di Harden, Antetokounmpo e Curry. Tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Ancora una nottata di spettacolo sui parquet americani con le partite di NBA disputate nella notte italiana. Denver Nuggets-Charlotte Hornets ha aperto le danze, con la vittoria dei padroni di casa per 123-110. Jokic inarrestabile, con ben 39 punti e 12 ...

Nba - il pazzo finale di Warriors-Rockets : Harden decide la gara con una serie di magie [VIDEO] : Warriors-Rockets è stata la partita dell’anno sino ad ora, un Harden pazzesco ha trascinato Houston alla vittoria su Curry e soci 134-135, è il punteggio della gara più bella della notte, forse già la più bella della stagione NBA. Warriors e Rockets si sono dati battaglia ad Oakland, con la squadra di D’Antoni che ha avuto la meglio dopo un supplementare. Il finale di gara ed il finale del supplementare, sono stati davvero ...

Nba 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Nba – James Harden - furbizia ed efficacia per tirare su i Rockets : 43 punti con soli 8 tiri dal campo - è record! : James Harden firma 43 punti contri i Grizzlies, ma con solo 8 canestri dal campo: il merito è dei 21 tiri liberi segnati grazie ai falli subiti e guadagnati con astuzia James Harden è una delle shooting guard più talentuose della lega e sicuramente ha un posto d’elite anche nella storia del basket NBA. ‘Il Barba’ è l’anima degli Houston Rockets che, nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, sono tornate nelle ...

Nba : gli Spurs di Belinelli piegano Boston - super Harden fa volare i Rockets : Decimo successo nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, che superano 120-111 i Boston Celtics : 8 punti per Belinelli. Tutto facile anche per Houston e Oklahoma City che, trascinate dalle ...