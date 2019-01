Migranti sfruttati nei campi in condizioni disumane | 6 arresti

Latina - centinaia di Migranti sfruttati nei campi : arrestati caporali : In corso un'operazione della polizia di Latina nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori ...

Caporalato a Foggia - Migranti sfruttati nei campi dai criminali : “Ci trattano come schiavi” : Fanpage.it ha documentato a Foggia il Caporalato, il sistema di lavoro con il quale la malavita sfrutta migliaia di profughi africani per raccogliere pomodori nei campi. Lo ha fatto mettendo una telecamera nascosta addosso ad un bracciante del Senegal, che ha rischiato la sua incolumità pur di mostrare le loro condizioni estreme: "Ci chiamano maiali. come possiamo continuare così?".Continua a leggere