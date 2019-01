Il team di God of War è stato costretto a tagliare molti boss nella versione finale del

eurogamer

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Come riporta Videogamer, il director di God of War, Cory Barlog, ha rivelato che iluna discreta quantità didalladel gioco esclusivo per PS4.Parlando con NoClip,stessa intervista in cui il director ha lodato The Last of Us, Barlog ha detto che solo per unci sono voluti circa 18 mesi di lavoro a Sony Santa Monica Studio, con God of War originariamente iniziato come un progetto molto più "ambizioso"."Abbiamo tagliato. Un sacco. Ne avevamo così tanti di più. Era un gioco molto più ambizioso e folle. E mentre procedi con lo sviluppo, inizi a realizzare "No, è troppo grande, non possiamo farlo"."Read more…