Gran Bretagna | incidente d' auto per il principe Filippo | illeso ma sotto shock

A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna : i pericoli per l'Italia targati Brexit : Rischi ed opportunità. Le authority italiane si sono già attivate, in accordo con quelle europee, per assicurare la continuità operativa delle piattaforme britanniche su cui viaggiano Grandi flussi finanziari europei e anche per consentire la piena operatività degli sportelli italiani delle banche britanniche. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza dei mercati, sta ...

Più della metà degli scienziati europei sta pensando di lasciare la Gran Bretagna : Ciò rappresenterebbe un disastro per le aree vitali dell'economia britannica, comprese la scienza e la ricerca, che già incontrano difficoltà a causa dei problemi con i finanziamenti e la ...

Brexit - le preoccupazioni dei 600 mila italiani in Gran Bretagna : l'epopea delle operaie nelle filande : A quei tempi il Paese era in cerca di manodopera da impiegare nella sua industria e l'immigrazione veniva vista come una risorsa per l'economia nazionale. La realtà - o almeno la narrativa dominante -...

Brexit - Coldiretti : SOS Prosecco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Gran Bretagna - donna picchiata a sangue dal compagno : aveva cambiato la foto di Facebook : Lois Ashton, 29enne di Liverpool, ha deciso di raccontare la sua esperienza, per aiutare altre donne vittime di violenza: "All'inizio era affascinante e molto gentile con me - ha spiegato la vittima - ma con il passare dei mesi, è cambiato". L'uomo l'ha picchiata a sangue in seguito a un attacco di gelosia.Continua a leggere

Vi fate i selfie? Siete adatti all’esercito in Gran Bretagna : È una campagna di reclutamento al contrario quello dell’esercito britannico: punta su quelli che alla società sembrano difetti e debolezze. L’obiettivo sono i giovani e i reclutatori scelgono di mettere in evidenza gli stereotipi che più spesso sono affibbiati ai ragazzi. Sui manifesti e nella campagna online del ministero della Difesa c’è scritto: «Il tuo esercito ha bisogno di te». Non più «vuole te» come nelle classiche campagne di ...

Andy Murray si ritira dal tennis - le lacrime di un eroe che ha onorato la Gran Bretagna : Sono immagini che colpiscono. Le interruzioni commosse di Andy Murray lasciano un segno. Non va più avanti, voce rotta e testa china. E' la consapevolezza nel dichiarare la sua fine, il suo ...

Gran Bretagna - PIL in espansione nel 3° trimestre. Ma frena su anno : L'economia britannica si conferma in espansione nel 3° trimestre del 2018. Secondo i dati definitivi diffusi dall'Ufficio Statistico ONS, il PIL è stato rivisto al rialzo a +0,2% oltre il +0,1%

Gran Bretagna - PIL in espansione nel 3° trimestre. Ma frena su anno : L'economia britannica si conferma in espansione nel 3° trimestre del 2018. Secondo i dati definitivi diffusi dall' Ufficio Statistico ONS , il PIL è stato rivisto al rialzo a +0,2% oltre il +0,1% ...

Gran Bretagna - avvistato drone : sospesi i voli a Heathrow : L’aeroporto di Heathrow ha sospeso i voli in partenza. La decisione è arrivata dopo l’avvistamento di un drone. La notizia giunge dopo la decisione di estendere la zona di interdizione di volo dei droni intorno agli aeroporti britannici da 1 a 5 chilometri. Si tratta di una decisione presa dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell’avvistamento di alcuni droni nello spazio aereo dello ...

Bicentenario della nascita della Regina Victoria - 1819-2019 - - Gran Bretagna. Una moneta da 1$ delle Isole Vergini Britanniche ricorda l'... : In esso, la bellezza della principessa, salvata da San Giorgio, il quale uccise il drago, che la minacciava, attirò l'attenzione d'un leone, che divenne suo amico e protettore. Una, rappresenta la ...

'Ryanair peggior compagnia a corto raggio in Gran Bretagna' : Ryanair è risultata la "peggior compagnia aerea a corto raggio nel Regno Unito" in un sondaggio dell'azienda specializzata in ricerche per i consumatori 'Which', svolto su alcune migliaia di persone. ...

Gran Bretagna - settore terziario in espansione : Il dato si conferma sopra la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia e supera le attese degli analisti che erano per una salita fino a 50,7 punti.

Gran Bretagna - si contrae l'attività delle imprese di costruzioni : Fine 2018 deludente per le imprese di costruzioni britanniche. Secondo quanto rilevato da Markit , l'indice PMI del settore costruzioni ha rilevato che la crescita dell'attività economica è scesa ai ...