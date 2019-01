Fiorentina | De Valle in visita alla squadra

Fiorentina - tifosi chiedono un incontro con Della Valle : tutti i dettagli : La Fiorentina si prepara al ritorno in campo ed a essere protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno piazzato il colpo Muriel per l’attacco. Nel frattempo la tifoserie ha richiesto un incontro con i Della Valle per capire le loro intenzioni sul futuro club, nel dettaglio la richiesta è arrivata dal Centro coordinamento viola club dopo la riunione nel Museo del Calcio, che ha visto la partecipazione di oltre ...

Bucchioni : 'I Della Valle hanno rifiutato 190 milioni dai cinesi per la Fiorentina' : Nuovo editoriale del giornalista Enzo Bucchioni per FirenzeViola in cui fa il punto sulla situazione attuale Della Fiorentina. 'I Della Valle non ne possono più Della Fiorentina e la cosa è reciproca da parte di Firenze' Enzo Bucchioni ha iniziato il suo articolo con: "Basta, Firenze ha detto stop". Le omissioni ed i silenzi di tutti lo testimoniano. Andare avanti così rappresenterebbe un accanimento terapeutico. I Della Valle e Firenze sono ...

Fiorentina - Diego Della Valle si presenta in ritiro : il patron viola vicino ai propri giocatori prima del match con il Sassuolo : Il patron Della società viola si è presentato in ritiro a poche ore dalla partita contro il Sassuolo in programma alle 12.30 Visita del patron viola, Diego Della Valle, questa mattina nel ritiro Della Fiorentina impegnata alle 12.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’anticipo del lunch time valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Una presenza utile per compattare il gruppo, spingendolo verso una vittoria che ...

Della Valle incontra la Fiorentina : 'Credo in voi' : FIRENZE - Il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle , questa mattina ha fatto visita al centro Sportivo 'Davide Astori' di Firenze , per salutare la squadra capitanata da German Pezzella e ...

Fiorentina - il presidente Della Valle ribadisce : “fiducia in Pioli” : Fiorentina, per adesso sembra essere scongiurata l’ipotesi di esonero di mister Pioli, le prossime gare saranno comunque importanti in tal senso La Fiorentina conferma Pioli sulla propria panchina e lo fa con una nota apparsa sul sito ufficiale del club. In occasione Della visita del presidente Andrea Della Valle alla squadra, la Fiorentina ha diffuso un comunicato nel quale fa sapere d’essere al fianco del tecnico Pioli, ...

Fiorentina-Juve e le scritte del “Franchi” : le condanne di Allegri e Della Valle : Le scritte apparse fuori dal “Franchi” nel pre partita di Fiorentina-Juventus hanno innescato una serie di discussioni e soprattutto accuse nei confronti degli autori di un gesto senza dubbio da condannare. Tra coloro che hanno espresso la loro opinione anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, il quale è stato abbastanza duro: “È una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma ...

Fiorentina-Juventus - Andrea Della Valle condanne offese Scirea e Heysel : 'Scritte inguriose' : A Firenze prima Della sfida contro i bianconeri sono comparse alcune volgari scritte contro lo storico capitano Della Juventus Gaetano Scirea e le vittime Della tragedia dell'Heysel. Al termine Della ...