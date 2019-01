Decreto popolari | chiesto il processo per il broker di Carlo De Benedetti dopo

Banche Popolari - imputazione coatta per broker di De Benedetti. L’Ingegnere gli disse : ‘Ho parlato con Renzi - Decreto passa’ : Il gip di Roma ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e disposto l’imputazione coatta per il broker Gianluca Bolengo. Il 16 gennaio 2015 Carlo De Benedetti gli disse al telefono di aver saputo da Matteo Renzi che il decreto sulle Banche Popolari sarebbe passato a breve. In seguito Bolengo per conto delL’Ingegnere investì 5 milioni in azioni delle Popolari. L’operazione fece guadagnare a De Benedetti, in seguito ...