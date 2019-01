Aumento bolletta luce e gas 2018-2019 | le previsioni per gennaio

termometropolitico

: La tesi del Sindaco :Talete che deve 5 milioni di euro ai Viterbesi con l' aumento della tariffa idrica li prende a… - Viva_Viterbo : La tesi del Sindaco :Talete che deve 5 milioni di euro ai Viterbesi con l' aumento della tariffa idrica li prende a… - mattevigano : Ma esattamente il @Codacons cosa fa ogni volta che gli operatori telefonici cambiano le condizioni contrattuali con… - giovanniproto67 : RT @toxstorm: @giovanniproto67 @TIM_Official Sto cercando di contattare la Telecom per chiarimenti sull'aumento della bolletta da €29,90 a… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)e gas: leperBollettee gas inIl nuovo anno è ormai alle porte e con sé porterà anche un rincaro su bollette die gas, multe stradali e assicurazioni auto. D’altra parte, riferisce il Codacons, già da mesi si riscontra undei costi per le famiglie, soprattutto, per quanto riguarda le prime.: le stime del Codacons Stando ai calcoli dell’associazione consumatori, negli ultimi 12 mesi, gli italiani che ancora si trovano nel “mercato tutelato” hanno pagato 1,3 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Nello specifico, hanno subito undell’11% delle bollette dellae undel 13% delle bollette del gas; in pratica, ogni famiglia ha pagato, al lordo delle tasse, 93 euro in più rispetto al 2017. Ad aggravare, per dir così, questi dati quelli di un’altra ...