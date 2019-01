Titan One | quali sono i componenti dell’innovativo integratore alimentare

Amici - l'anticipazione-bomba su Mameli : impresa Titan ica - ecco come si salva la pellaccia : Nella puntata di lunedì di Amici gran parte della trasmissione sarà dedicata alla sfida di Mameli , dunque spazio all'annuncio della gara di inediti che verrà fatto da Maria De Filippi . Dopo la ...

Firmata estradizione di Cesare Battisti (ma lui è la Titan te). Mattarella ringrazia Temer : Il presidente del Brasile, Michel Temer , ha firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti , dopo che Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale, ha ordinato l'arresto dell'ex terrorista. Battisti tuttavia è latitante. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha formalmente ringrazia to il presidente Temer .Continua a leggere

