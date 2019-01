Samsung e Amazon finanziano i “cerotti” tecnologici per la domotica del futuro

Samsung supporterà Amazon Alexa e Google Assistant sulle TV del 2019 : Samsung ha annunciato che gli utenti saranno in grado di controllare le imminenti tv QLED sia tramite Amazon Alexa che tramite Google Assistant, a patto che siano in possesso di un dispositivo come Amazon Echo o Google Home. Tuttavia, Alexa e Google Assistant potranno solo controllare il volume, accendere o spegnere la TV, cambiare ingresso o avviare le app selezionate, mentre Bixby dispone di funzionalità più avanzate come la possibilità ...

Imperdibili ultime offerte Amazon del 2018 sotto i 250 euro : doppietta Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy J6 : Le offerte Amazon chiudono in bellezza il 2018 e anche con un budget abbastanza limitato sarà possibile, negli ultimi scampoli di questo anno, afferrare almeno un paio di affari. Prendendo il limite massimo di spesa di 250 euro, abbiamo selezionato per i nostri lettori due soluzioni di tutto rispetto: la prima relativa al Huawei P20 Lite, la seconda al Samsung Galaxy j6 (naturalmente nell'edizione del corrente anno). Scopriamo i dettagli di ...

Ultima sferzata Amazon Black Friday del 24 novembre : Huawei Mate 20 - iPhone XR e Samsung Galaxy Note 8 : Non sembrano fermarsi le offerte Amazon Black Friday, che garantiscono un'Ultima impennata quest'oggi 24 novembre, per poi accompagnarci in direzione dell'altro evento in programma, quello del Cyber Monday. Oggi ci concentreremo su un altro trittico di smartphone, a cominciare da Huawei Mate 20, cui si applica un prezzo di 799.90 euro (il risparmio rispetto al listino originale non è sensazionale, ma non potevamo aspettarci diversamente ...

Ultimissimo antipasto Black Friday 2018 con offerte Amazon : Honor e Samsung Galaxy a buon prezzo : Mancano praticamente 24 ore al vero e proprio Black Friday 2018 con le offerte Amazon, in quanto alcune offerte davvero sottocosto dovrebbero apparire all'interno dello store già domani pomeriggio. Nel frattempo, però, oggi 21 novembre possiamo già concentrarci su alcuni Samsung Galaxy e Honor a prezzo molto basso rispetto ai loro standard. Proviamo dunque ad isolare una serie di promozioni che vi consigliamo di prendere seriamente in esame, in ...

Sempre più Amazon Black Friday : affarone Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Pro e Honor 9 Lite : Ormai vi sarete accorti un po' tutti che siamo entrati nel vivo dell'Amazon Black Friday, che culminerà nella giornata di venerdì 23 novembre. Naturalmente i veri affari li si fa, più che altro, nel mentre, come i recenti trascorsi ci insegnano. Ecco perché abbiamo deciso di prendere in mano le redini del gioco e segnalarvi quelle che, a nostro avviso, sono le offerte più interessanti del momento, almeno per quanto riguarda l'e-commerce di Jeff ...

Botta e risposta su tanti Huawei e Samsung con offerte Vodafone e Amazon per Black Friday 2018 : Ci sono diversi fronti da monitorare in vista del Black Friday 2018, in riferimento ad esempio alle offerte Vodafone pensate per l'acquisto di smartphone Huawei e Samsung a condizioni economiche favorevoli. Un caso emblematico, in riferimento alla campagna che scatterà ufficialmente domani 19 novembre, è dato dal cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device nelle prossime ore si potrà acquistare a 0,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di ...