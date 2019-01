MotoGp Aprilia | Rivola | «Dobbiamo ritrovare il passo di un tempo»

MotoGp - Massimo Rivola passa dalla Ferrari a Aprilia : In Minardi e Ferrari ho vissuto gli estremi, ma la competenza che ho visto a Noale mi fa essere fiducioso - ha dichiarato Massimo Rivola a 'La Gazzetta dello Sport -. Qui posso e devo fare la ...

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

Dalla F1 alla MotoGp : Massimo Rivola AD Aprilia Racing : Quando un amico da sempre raggiunge un obiettivo importante è gioia allo stato puro! E’ il caso di Massimo Rivola, che dal 7 gennaio 2019 assumerà la carica di Amministratore Delegato di Aprilia Racing, come da comunicato del Gruppo Piaggio. Quarantasette anni, laureato in economia, appassionato di moto e del brand Aprilia, Massimo Rivola ha […] L'articolo Dalla F1 alla MotoGP: Massimo Rivola AD Aprilia Racing sembra essere il primo ...

MotoGp - in Aprilia arriva Rivola dalla Ferrari : Sarà Massimo Rivola , già direttore sportivo di Ferrari, il nuovo amministratore di Aprilia Racing verso la nuova stagione della MotoGP. Il manager 47enne è "appassionato di moto e del brand Aprilia" ...

MotoGp - l’Aprilia ufficializza l’arrivo di Massimo Rivola : l’ex Ferrari è il nuovo AD del team di Noale : L’Aprilia ha ufficializzato questa mattina l’arrivo in squadra di Massimo Rivola, che assumerà l’incarico di amministratore delegato Adesso c’è anche l’ufficialità, Massimo Rivola è il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia. La Casa di Noale lo ha ufficializzato questa mattina, pubblicando un comunicato sul proprio sito. LaPresse/Photo4 Chiuso dunque il capitolo in Ferrari, Rivola adesso è pronto ad ...

MotoGp - Iannone highlander : “ho il piede gonfio e dolore al ginocchio - ma l’Aprilia mi dà buone sensazioni” : Il pilota dell’Aprilia ha riportato qualche acciacco dopo la caduta, parlando però in termini positivi della moto e del suo comportamento Andrea Iannone sembra già essersi preso l’Aprilia, i risultati dei test di Jerez lo stanno confermando. Il feeling del pilota italiano con la moto cresce di giorno in giorno, un fattore importante in vista della prossima stagione: “ancora non riesco a spingere e ad andare al 100%, ...

MotoGp - Massimo Rivola vicino all'Aprilia : ROMA - Massimo Rivola, responsabile della Ferrari Driver Academy, sta per lasciare il suo incarico per unirsi all'Aprilia in MotoGp. È l'indiscrezione del magazine Autosport, al quale un portavoce ...

MotoGp - Massimo Rivola verso l'Aprilia : ROMA - Massimo Rivola, responsabile della Ferrari Driver Academy, lascerà il suo incarico per lavorare con Aprilia in MotoGp. È l'indiscrezione del magazine Autosport, al quale un portavoce della casa ...

MotoGp - l’Aprilia fa sul serio : il nuovo rinforzo arriva direttamente dalla… Ferrari : Il team italiano si prepara ad accogliere Massimo Rivola, che lascerà l’incarico di responsabile della Ferrari Driver Academy per lavorare al fianco di Albesiano L’arrivo di Andrea Iannone è stato solo il primo passo, l’Aprilia non si ferma e continua a rinforzare la propria struttura per scalare posizioni nel Motomondiale. LaPresse/Photo4 Il team italiano punta ad una crescita di prestazioni e di organizzazione, in ...

MotoGp - Massimo Rivola - dalla Ferrari all'Aprilia : Come riportato da Sky Sport MotoGP, il manager faentino andrà ad affiancare Romano Albesiano, nel ruolo di responsabile dell'attività sportiva di Aprilia Racing. Chi è Massimo Rivola? Poche ore fa c'...

MotoGp - Massimo Rivola dalla Ferrari all'Aprilia Racing : Dalle parole ai fatti, l'Aprilia sta concretizzando quel un piano di crescita che aveva preannunciato per il 2019. Prima l'arrivo di Andrea Iannone, sicuramente la mossa più eclatante, poi nel corso ...

MotoGp Aprilia - Espargaro : «Iannone ci aiuterà a migliorare» : ROMA - Andrea Iannone, abituato a lottare per le posizioni di alta classifica, potrebbe avere qualche difficoltà ad adattarsi all'Aprilia. Lo dice il suo nuovo compagno di squadra Aleix Espargaro, che ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Ci aspetta un inverno impegnativo» : VALENCIA - 'A bbiamo fatto un buon lavoro in questi test. Ho provato un nuovo telaio, continuando le prove anche sul nuovo motore. Il feeling è stato buono, anche se voglio riprovare tutto a Jerez, ...

MotoGp – Dalla Suzuki all’Aprilia - Iannone non molla! Sui social il messaggio perentorio : “indietro non si torna” : Andrea Iannone ricomincia dall’Aprilia: l’ex pilota della Suzuki senza rimorsi né rammarichi guarda al suo futuro in MotoGp Nella seconda ed ultima giornata di test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. Dopo il ...