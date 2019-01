MHD arrestato | la polizia indaga per omicidio | il re dell' Afro Trap è in carcere a Parigi

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Stando a quanto riportato nelle ultime ore da numerosi blog e testate giornalistiche in lingua francese e inglese, MHD, l'ormai popolarissimo inventore, é statodue giorni fa dallafrancese ae sarebbe tutt'ora in stato di fermo presso le autorità transalpine, non é dato sapere però in quale struttura penitenziaria si trovi di preciso, almeno per il momento. MHD, il cui vero nome é Mohamed Sylla, é stato tratto in arresto nell'ambitoe indagini sull'di un 23enne, pugnalato a morte per le strade dinel luglio del 2018.Unbrutale e inquietante Le immagini del brutale assassinio del ragazzo sono state catturate da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato l'inaudita violenza con cui l'é stato commesso. Il giovane infatti, sempre stando a quanto riportato dai media internazionali, dopo essere ...