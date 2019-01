Elia Fongaro lascerà Milano | ‘Non è una scelta presa a cuor leggero’

Elia Fongaro in crisi con Jane Alexander? Lui : “Sono preoccupato” : Jane Alexander e Elia Fongaro: aria di crisi? Lui chiarisce Cosa sta accadendo tra Elia Fongaro e Jane Alexander? I fan della coppia nata al GF Vip si sono molto preoccupati dopo che lui, durante la diretta di ieri sera su Instagram, ha più volte sorvolato alle diverse domande che si riferivano proprio a Jane Alexander. L’unica cosa detta è stato solo il suo rammarico nel non essere riuscito a partecipare alla cena tra la sua fidanzata, ...

Elia Fongaro : “Scelta presa non a cuor leggero”. Fan allarmati per Jane : Elia Fongaro concede una lunga diretta e spiega una scelta importante: “Decisione presa non a cuor leggero”. Nessuna menzione a Jane, fan in allarme Elia Fongaro è sparito dai radar social in questi giorni, a causa dei molti impegni lavorativi avuti per la Fashion Week, la Settimana della Moda milanese. Come promesso, però, appena ha […] L'articolo Elia Fongaro: “Scelta presa non a cuor leggero”. Fan allarmati per ...

Jane Alexander - convivenza con Elia Fongaro. Intanto esplode su Instagram per le critiche : Non fate arrabbiare Jane Alexander: l'ex stella di Fantaghirò e conduttrice di Mistero si stava concedendo alcune ore di relax a bordo piscina, quando il suo riposo è stato disturbato dalle critiche piovutele da chi le ricordava che aveva perso la bellezza di tanti anni fa.A quel punto, dopo aver visto che le critiche provenivano sempre dallo stesso utente, l'attrice ha ritenuto rispondergli per le rime: Tesoro, io non vedo quale sia il ...

Elia Fongaro cambia look - nuovo taglio e messaggio (Foto) : Elia Fongaro, capelli e cambio look: la nuova foto dell’ex concorrente del Gf Vip Elia Fongaro ha deciso di accorciare i suoi capelli. Poco a poco, li sta rendendo sempre più corti. Vi ricordate come li portava a Striscia la Notizia? Erano decisamente più lunghi e – altra differenza – non aveva mai la barba. […] L'articolo Elia Fongaro cambia look, nuovo taglio e messaggio (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Jane Alexander e Elia Fongaro - niente convivenza : ‘Giusto così’ : Sono innamoratissimi sin da quando erano reclusi al GF, ora sono ancor più legati e hanno fatto Capodanno insieme ma niente convivenza (almeno per ora) per Elia Fongaro e Jane Alexander: lo ha confermato lei stessa con un chiarissimo: “Per adesso è giusto così anche se capisco che possa sembrare strano”. “Non abbiamo ancora parlato di convivenza”, chiarisce ulteriormente la ex marchesa van Necker di Elisa di Rivombrosa, ...

Jane Alexander di cattivo umore senza Elia Fongaro? Il retroscena : Jane Alexander, lontana da Elia, si sfoga: “Ero di pessimo umore” La giornata è iniziata alle 6.15 per Jane Alexander che ha ammesso di essere di cattivo umore. L’attrice, che al momento è lontana da Elia Fongaro, tornato a Milano, è alle prese con la sua nuova casa e la ristrutturazione. Su Instagram Stories l’ex gieffina ha commentato così il suo inizio di giornata: “Anche questa mattina ci siamo svegliati alle ...

JANE ALEXANDER E Elia Fongaro A ROMA/ Video - 'mi ricordo Piccola Jane - che amo e che coccolo ancora' : Jane ALEXANDER parla del suo ex Gianmarco Amicarelli e rivela: 'Non ero felice!'. Adesso con ELIA FONGARO le cose sono cambiate?

Jane Alexander lontana da Elia Fongaro svela un problema : Elia Fongaro si separa da Jane Alexander: “Non sono ore buie ma…” Jane Alexander e Elia Fongaro dopo aver passato molti giorni insieme si sono oggi separati. A dare l’annuncio è stata proprio Jane Alexander che sul profilo ha caricato una foto in cui nella didascalia ha esposto anche un grave problema che l’ha colpita nelle ultime ore. Jane ha affermato infatti che fuori oggi splendeva il sole, tuttavia faceva ...

Jane Alexander - tenera confessione sul suo passato a Elia Fongaro : Elia e Jane news: la coppia tra confessioni e momenti speciali Jane Alexander è una donna nuova. Lo ha ammesso più volte, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip; una delle esperienze più intense della sua vita! Se tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto, anche se questo significa rompere con quello che […] L'articolo Jane Alexander, tenera confessione sul suo passato a Elia Fongaro proviene da Gossip e Tv.

Jane Alexander svela un retroscena del suo passato a Elia Fongaro : Elia Fongaro: Jane Alexander rivela un fatto del suo passato Jane Alexander e Elia Fongaro stanno trascorrendo queste giornate insieme, più innamorati che mai. L’attrice ha caricato pochi minuti fa una sua foto in cui è apparsa davanti ad un albero molto significativo per lei, e nella didascalia dell’immagina ha spiegato ai suoi fan che ieri lei e Elia Fongaro avevano fatto una passeggiata a Villa Pamphili e passando davanti ...

Jane Alexander ed Elia Fongaro/ Dedica per il 2019 : "sei un uomo meraviglioso" : Jane Alexander ed Elia Fongaro, Dedica speciale per l'inizio del 2019, ma i fans non credono ai sentimenti del modello: 'sei un uomo meraviglioso'.

Gf Vip - Elia Fongaro e Jane Alexander : criticati online per la dedica d'amore di lei : Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio sono emerse in rete diverse indiscrezioni concernenti la ricorrenza festiva del Capodanno dei 'Very Important People'. Ad interessare in particolar modo il popolo degli internauti è, nelle ultime ore, una dedica d'amore che l'ormai ex-gieffina Jane Alexander ha deciso di destinare al suo attuale compagno di vita, nonché ex coinquilino al gioco del 'Gf Vip 3', Elia Fongaro. Elia ancora molto vicino a ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander festeggia il compleanno con Elia Fongaro : "Non ero così felice da tanto..." : La storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, l'attrice e doppiatrice di origini britanniche e il modello veneto che si sono conosciuti durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, è oramai ufficiale.L'attrice 46enne, che due giorni fa, venerdì 28 dicembre 2018, ha festeggiato il proprio compleanno, non nasconde più la propria felicità e la propria ritrovata serenità sui social network.prosegui la letturaGrande Fratello Vip ...

Jane Alexander innamorata di Elia Fongaro : 'Ho un uomo pazzesco accanto' : Il 28 dicembre, Jane Alexander ha compiuto 46 anni. Un compleanno impegnativo, che l'ha vista molto occupata per il trasloco a Roma. Proprio mentre stava portando i mobili nella sua nuova casa, Elia Fongaro, ex velino con il quale ha intrecciato una storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, le ha fatto una sorpresa e l'ha raggiunta senza preavviso. Jane Alexander molto felice per questa love story Sui social network, la ...