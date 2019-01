EA ha cancellato il gioco open world di Star Wars

eurogamer

: Il gioco open world di #StarWars in sviluppo presso EA Vancouver è stato cancellato. - Eurogamer_it : Il gioco open world di #StarWars in sviluppo presso EA Vancouver è stato cancellato. - gigibeltrame : Star Wars: cancellato il gioco open-world di EA? - BDaigo : Star Wars: cancellato il gioco open-world di EA? -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Come segnala Kotaku, Electronic Arts hail suodi, secondo tre persone che hanno familiarità con la società. Il, annunciato insieme alla chiusura di Visceral Games nel 2017, era in fase di sviluppo presso il grande ufficio EA di Vancouver.EA Vancouver, un grande studio che gestisce principalmente il supporto per una varietà di giochi del publisher, tra cui FIFA e Battlefront, ha lavorato a questodidall'ottobre del 2017, quando EA chiuse Visceral Games. Fino ad allora, Visceral, meglio conosciuto per la sua famosa serie horror Dead Space, stava sviluppando il suodi. Quel progetto, chiamato in codice Ragtag, era unlineare action/adventure diretto dal director di Uncharted Amy Hennig. EA Vancouver ha guardato al progetto e quando è stato chiuso il team Visceral Games, lo studio di Vancouver è ...