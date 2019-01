Capodanno | donna ferita da petardo in Campania | arrestato un appuntato dei carabinieri

Madonna - Capodanno allo Stonewall Inn per i diritti gay : Mandalo al mondo! #2019 #newyear #newlife #newbeginning». [embed]https://www.instagram.com/p/BsEZ1HFhMnt/[/embed] L'ultimo album in studio di Madonna è stato Rebel Heart, del 2015, recensito su ...

Capodanno - donna ferita da un razzo a Benevento : in 4 perdono una mano : Il divieto assoluto dell'utilizzo di petardi e botti per il Capodanno 2019, ordinato dalle amministrazioni comunali di numerosissime città italiane, è stato completamente violato. Per il sesto anno consecutivo, per fortuna, non si è verificato nessun decesso a causa dei fuochi pirotecnici, sebbene il numero di feriti di quest'anno sia stato leggermente superiore rispetto al 2018: 216 feriti, di cui ben 44 hanno avuto necessità di essere ...

Donna gravemente ferita. Ragazzo perde braccio : ustioni - ricoveri - interventi d'urgenza nella notte della follia di Capodanno : Feriti, ustionati, ricoverati e operati con urgenza. Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno anche quest'anno racconta anche qualche follia di troppo. D'altra parte sono stati 658 gli interventi ...

Madonna di Campiglio fa da sfondo alle vacanze della famiglia Matri : Capodanno sulla neve per il calciatore - Federica Nargi e Sofia [VIDEO] : Alessandro Matri e Federica Nargi a Madonna di Campiglio per Capodanno: insieme alla coppia in attesa del suo secondogenito anche Federico Peluso e la moglie Sara Piccinini Alessandro Matri e Federica Nargi, prima di diventare genitori per la seconda volta, hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Madonna di Campiglio insieme ad alcuni amici, tra cui spiccano il calciatore del Sassuolo, nonché collega di Matri, Federico Peluso e la ...