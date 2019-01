Brasato al cioccolato | un secondo piatto prelibato adatto ad ogni occasione

Blastingnews

: Aggiornamento: salame e sottaceti con vino bianco, brasato e polenta con Barbera, biscottini alla marmellata, ciocc… - SilviaBragalini : Aggiornamento: salame e sottaceti con vino bianco, brasato e polenta con Barbera, biscottini alla marmellata, ciocc… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ilalè undi origine antica risalente al XIV secolo e, più precisamente, al popolo degli Aztechi che usava il cacao in qualunque, addirittura come moneta di scambio. È ottimo da cucinare in vista di un pranzo o una cena con parenti o amici o semplicemente per deliziare la propria famiglia con undiverso e particolarmente gustoso ed originale. Si tratta di una pietanza abbastanza elaborata non per la difficoltà della preparazione, bensì per la tempistica. Il tempo di preparazione è, infatti, di due ore e trenta minuti, oltre la marinatura di ventiquattro ore del giorno prima. Gli ingredienti per quattro persone sono, invece, un chilo e mezzo di carne di manzo, duecento grammi difondente, tre carote, due sedani, due foglie di alloro, una cipolla, un rametto di rosmarino, ginepro, cannella, un litro di vino rosso, mezzo bicchiere di ...