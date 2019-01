Ambiente | governo battuto sulla nomina del presidente del parco del Circeo

Ambiente - Parco Circeo : governo battuto : 13.12 No alla nomina del Generale del corpo d'armata dei Carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'Ente Parco del Circeo. Il governo viene battuto in commissione Ambiente a Palazzo Madama dove passa la relazione contraria alla nomina. Quella del governo, per contrasti tra M5s e Lega, viene bocciata con 13 voti contrari, 7 favorevoli e 2 astenuti. Nella commissione siedono tra gli altri i senatori M5s 'dissidenti' Mantero e Nugnes.

Ambiente - ecco cos’altro ha previsto il Governo oltre ecotassa ed ecobonus : Nei giorni scorsi è stato inviato a Bruxelles il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 (PNIEC) che dovrà essere adottato, previo ok dell’UE, entro il 31 dicembre 2019. Si tratta di un documento che tutti gli stati membri sono tenuti a stilare e che rappresenta «uno strumento fondamentale per la politica energetica e ambientale del nostro Paese e dell’Ue per i prossimi 10 anni», come ha dichiarato il ...

L’irritazione di Grillo con Di Maio : questo governo tradisce l’Ambiente : Beppe Grillo è molto contrariato per la piega che sta prendendo la politica ambientale del governo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ne ha parlato con alcuni amici con cui da anni si consulta sui temi che gli stanno a cuore - rifiuti, inquinamento, mobilità. La sua sensibilità è nota: del resto l’ambiente è una delle cinque stelle presenti nel s...

Clima - Ambiente - difesa del territorio : il governo dov'è? : Bisognerebbe spiegare al ministro dell'Economia, e poi alla cittadinanza tutta, che la logica della crescita economica infinita è in aperto conflitto con il Clima e l'ambiente. E va ripensata non ...