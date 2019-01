Valeria Fabrizi | ospite a ' Domenica In' | si commuove nel ricordo di Walter Chiari

Valeria Fabrizi - il toccante racconto dell'attrice : 'Ho perso un figlio' : Recentemente Valeria Fabrizi è stata protagonista di una lunga intervista nello studio di Mara Venier, 'Domenica In', dove ha avuto la possibilità di ripercorrere i momenti della sua vita privata e della carriera lavorativa. L'attrice, classe 1936 ha raccontato il legame con la fiction 'Che Dio Ci Aiuti' che, dal 2011 a oggi, le ha regalato molte soddisfazioni ma ha dovuto fare i conti anche con periodi difficili nella sua vita. L'interprete di ...

