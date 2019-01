Terremoto magnitudo 4 | 6 con epicentro a Ravenna Paura in Veneto Lievi danni | oggi

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Scosse di Terremoto di magnitudo 4 - 6 e 3 - 0 in Romagna : Alle ore 00.03 di oggi una forte scossa di terremoto, che in base ai dati dell’INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia) è stata di magnitudo 4.6, si è verificata con epicentro nel mar Adriatico al largo del litorale di Ravenna (precisamente nelle acque appena a levante di Lido di Dante e dell’area del parco di Mirabilandia). La scossa si è registrata a 10 km di profondità ed è stata avvertita in tutto il nord Italia e su gran parte ...

