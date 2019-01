Terrapiattisti | la crociera nel 2020 per dimostrare che la «Terra è piatta»

Nel 2020 la crociera dei Terrapiattisti per dimostrare che il mondo non è un globo : Oceano Indiano e MaldiveOceano Indiano e MaldiveA nord di PhuketA nord di PhuketAlla scoperta degli Emirati ArabiCrociere fluviali lungo Reno e DanubioCaraibi meridionaliIn Patagonia tra i ghiacciai dell'AntartideAlla scoperta della Nuova ZelandaIsole Windward Da Singapore a SingaporeIn Sud AmericaNelle GalapagosLe meraviglie del Sudamericacrociera transatlanticaSpedizione tra i ghiacciaiLungo il MississippiNell'Alaska del Sud e al ghiacciaio ...

Terrapiattisti in crociera - la nave è pronta a salpare nel 2020. Ma c’è un “piccolo” problema : “Le carte nautiche sono progettate pensando alla Terra rotonda” : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto) in crociera! L’annuncio solenne dell’evento in mare lo ha dato il sito web dell’associazione Flat Earth International Conference (FEIC) con una bella foto di un’enorme nave Harmony of the sea della compagnia inglese Royal Carribean pronta per salpare nel 2020. “La più grande ed audace avventura mai vista” viene spiegato con entusiasmo fornendo probabilmente a danarosi Terrapiattisti, come il rapper BoB e ...

