Stipendi NoiPA, in arrivo il cedolino di gennaio 2019: data pagamento

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ildeglidisarà disponibile a breve. Come ogni mese, la pubblicazione delprecede di qualche giorno l’emissione della rata ordinaria, che avviene di consueto il giorno 23 del mese. A partire dalla giornata del 15, dunque, è possibile aspettarsi la pubblicazione. In ogni caso, gli importi sono già visibili da giorni attraverso la funzionalità “Consultazione pagamenti” presente sul sito.Ildipotrebbe in apparenza (e solo per alcuni) essere più ricco. Questo dipende solo dal fatto che non saranno applicate le detrazioni comunali e regionali. Purtroppo, però, va ricordato che tra febbraio e marzo ci sarà il conguaglio, per cui la sorpresa potrebbe essere inversa. Ricordiamo che ilha una sua guida alla lettura fornita dallo stesso portale, che potete consultare ...