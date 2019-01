Secondo un test scientifico i giocatori Xbox sono più precisi | ma quelli PC sono più

Charles Leclerc dovrà essere forte di testa per fare bene in Ferrari Secondo Barrichello : Tuttavia essere alla Ferrari porta un'enorme pressione e avrà la pressione di correre insieme ad un campione del mondo, quindi avrà un anno piuttosto impegnativo. Ma da quello che ho visto finora, mi ...

Pallanuoto - amichevole USA-Italia 12-11. Fioccano espulsioni e rigori nel Secondo test negli States : Le nuove regole portano ancora una volta ad una gran quantità di espulsioni e rigori, ma questa volta il Settebello esce sconfitto dalla battaglia con gli USA: nella seconda amichevole negli States infatti la Nazionale italiana di Pallanuoto viene superata per 12-11 dalla Selezione di casa. I ragazzi di Sandro Campagna nell’ultimo periodo tentano la disperata rimonta da 8-12, ma nell’ultima azione con l’uomo in più non trovano ...

Pallanuoto - amichevole USA-Italia 12-11. Fioccano espulsioni e rigori nel Secondo test negli States : Le nuove regole portano ancora una volta ad una gran quantità di espulsioni e rigori, ma questa volta il Settebello esce sconfitto dalla battaglia con gli USA: nella seconda amichevole negli States infatti la Nazionale italiana di Pallanuoto viene superata per 12-11 dalla Selezione di casa. I ragazzi di Sandro Campagna nell’ultimo periodo tentano la disperata rimonta da 8-12, ma nell’ultima azione con l’uomo in più non trovano ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Fanny Smith e Bastien Midol in testa nelle qualificazioni per la gara di domani. Siegmar Klotz ottimo Secondo! : Si è conclusa da poco la prima delle due qualificazioni in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti si sono contesi l’accesso alle batterie della gara di domani, mentre più tardi, alle ore 13.30, scatteranno le qualificazioni per la gara di sabato 22 dicembre. Grande prestazione in campo maschile per l’azzurro Siegmar Klotz. Il 31enne ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati di oggi (19 dicembre). Crollano tre teste di serie al Secondo turno : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali 2019 di Freccette, oggi si è entrati nel vivo con la disputa di sei incontri del secondo turno. Crollano ben 3 teste di serie. L’australiano Simon Whitlock, attuale numero 8 e finalista nel 2010, si è arreso per 3-0 al cospetto dell’inglese Ryan Joyce che vola al terzo turno dove affronterà il vincente di Norris-Lennon. L’inglese James Wilson, attuale ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 in DIRETTA : Innerhofer in testa con un Secondo di vantaggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana dolomitico. Si incomincerà con la due giorni della Val Gardena con un SuperGigante e una discesa libera. Oggi è il giorno del Super G. Finora sono arrivate le vittorie di Kjetil Jansrud e Max Franz, che sono anche tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Un ...

Strage in discoteca - fermato per droga il ragazzo che Secondo i testimoni avrebbe spruzzato lo spray : ANCONA - Un nome c'è. Si tratta di un minorenne, della provincia di Ancona, che - secondo diverse testimonianze di chi era all'interno della discoteca Lanterna Azzurra venerdì notte - sarebbe salito ...

Golf - PGA Tour 2019 : al QBE Shootout ancora tre coppie in testa dopo il Secondo giro : Rimangono soltanto 18 buche per l’ultimo appuntamento del 2018 per il PGA Tour di Golf. Sul par 72 del Tiburon Golf Club di Naples in Florida (Stati Uniti) è andato infatti in scena nella notte italiana il secondo dei tre giri in programma per il QBE Shootout. Il torneo si disputa a coppie secondo una modalità particolare: dopo aver girato ieri con la formula dello scramble, i giocatori si sono affrontati nel round odierno secondo le ...

Classifica radio italiane - Elisa in testa per la sesta volta nelle ultime sette settimane. Vasco Secondo : E’ uscita poco fa la Classifica dei 20 brani più trasmessi dalle radio italiane. E per la seconda settimana consecutiva in testa c’è Elisa con Se piovesse il tuo nome: sesta settimana alla numero 1 tra i brani più gettonati dalle nostre radio, in un regno intervallato solamente da Vasco Rossi con La verità (secondo posto per lui) al suo ingresso. Completa il podio Celestal con Old school romance, questa settimana il brano straniero più forte ...

Sicurezza stradale : in arrivo - per il Secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

F2 – Test di Abu Dhabi : Mick Schumacher già incanta - il tedesco chiude al Secondo posto dietro Correa : Il campione europeo di F3 ha chiuso la seconda giornata dei Test di Abu Dhabi al secondo posto, preceduto solo dallo statunitense Correa Dopo una prima giornata complicata, Mick Schumacher comincia a prendere confidenza con la Formula 2. Il pilota tedesco chiude infatti il secondo giorno di Test ad Abu Dhabi al secondo posto, dietro solo allo statunitense Correa. Il pilota del team Prema ferma il cronometro sull’1:50.166, poco più di ...

Golf - European Tour 2019 : al Mauritius Open in testa Kurt Kitayama dopo il Secondo round - tutti fuori i cinque azzurri in gara : Presso il Four Season Golf Club di Beau Champ (Mauritius) si è concluso il secondo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. Al comando si è portato lo statunitense Kurt Kitayama, a -14 per il torneo. Il 25enne americano ha chiuso in 65 colpi ripetendo lo score di ieri, nonostante un doppio bogey in avvio (alla buca 2), e mettendo a segno ben nove birdie. Il Golfista nato in California ha conquistato la possibilità di giocare sullo ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel Secondo giro - Renato Paratore recupera posizioni : Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano allunga in testa alla classifica - Cassano Magnago si prende il Secondo posto : Ottava giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile e prima fuga, con il Bolzano che in casa sconfigge 26-19 il Trieste, allungando così su tutte, approfittando dell’incredibile ko del Conversano, superato al Pala San Giacomo dalla Metelli Cologne per 26-25 nei secondi finali. La seconda piazza è dunque occupata dai lombardi del Cassano Magnago, che trascinati da un Alessio Moretti da 6 gol piega 25-24 il Brixen, con il Siena che ...