Pokémon va incontro ad alcune controversie diplomatiche dopo la visita a un santuario

eurogamer

: Incidente diplomatico per #Pokemon in #Cina e #Corea. Cosa sarà successo? - Eurogamer_it : Incidente diplomatico per #Pokemon in #Cina e #Corea. Cosa sarà successo? - JohanRavaglia : Bruxelles, parco reale. Corsa mattutina. Incontro almeno un centinaio di persone sparpagliate con gli occhi fissi s… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) In casaè scoppiato un piccolo incidente diplomatico con i fan diregioni. Lo riferisce Kotaku parlando di quanto accaduto qualche giorno fa, quando alcuni membri dello staff di Creatures Inc. - la consociata Nintendo che detiene i diritti sul brand- si sono recati inalshintoista di Yasukuni, a Tokyo.Si tratta di un edificio controverso, risalente alla seconda metà dell'Ottocento e da sempre destinato ad accogliere le sepolture di quanti hanno combattuto in difesa dell'Impero del Sol Levante. Qui, fino al 1978, erano custodite anche le spoglie di quattordici criminali di guerra di classe A e numerosi altri criminali di classe B e C; motivo per il quale ildi Yasukuni ha sempre suscitato polemiche ogniqualvolta esponenti politici vi si recavano.Così è stato anche per lo staff di Creatures Inc. che, seguendo la tradizione di ...