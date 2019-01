Partito Democratico nel caos in Calabria | l' 80% dei circoli si ribella al

Com'è Hackitaly - che vorrebbe essere il Rousseau del Partito democratico : Sarà la nuova piattaforma online di dibattito politico del Pd? Almeno questo è vorrebbe uno dei candidati alla segreteria di Partito, Francesco Boccia.

Com’è Hackitaly - che vorrebbe essere il Rousseau del Partito democratico : L’immagine di benvenuto di Hackitaly.it Hackitaly.it. Potrebbe far venire in mente a un sito per un meeting di hacker italiani. E in effetti un’iniziativa di questo tipo ha un nome del tutto simile. Ma così non è: si tratta infatti di un’idea di Francesco Boccia, uno dei candidati alla segreteria del Pd. Ma andiamo con ordine, innanzitutto dando un’occhiata al sito. Si apre con una fotografia satellitare dell’Italia con dei colori ...

Arezzo - le Case del Popolo sfrattano il Partito Democratico dalla sede storica. “Imu non pagata per 38mila euro” : Non riusciva più a pagare l’Imu: la sede storica del Pd di Arezzo è sotto sfratto. Come riporta La Nazione, la sede di piazza Sant’Agostino ha accumulato un debito di 38mila euro. Nessuna conferma o smentita dai dirigenti locali del Partito. Lo sfratto, secondo la Nazione, arriva dalla cooperativa Unione delle Case del Popolo, guidata dall’ex tesoriere dei Ds ed ex sindaco di Pieve Santo Stefano Lamberto Palazzeschi. La sede di ...

Election Day in Palestina - è nato un nuovo Partito Democratico contrario a Fatah-Hamas : Il partito, la terza forza politica del Paese, intende dialogare con la comunità ebraica e con le autorità israeliane , al fine di dipanare con la diplomazia le tensioni ancora fortissime e nel ...

Freccero "l'Epurator" - così il Partito Democratico lo accusa di censurare Luca e Paolo : L'accusa è quella di censurare , arriva dal Partito democratico ed è rivolta a Carlo Freccero , neo direttore di Raidue: ' Epurati Luca e Paolo per leso Toninelli, imitato dal duo, ndr, e leso ...

Rai 2 - Carlo Freccero "cancella" Luca e Paolo : accuse di epurazione dal Partito Democratico : La conferenza stampa/show di Carlo Freccero, tenutasi a Viale Mazzini durante la giornata di ieri, ha prodotto innumerevoli notizie tra le quali troviamo la chiusura "ufficiosa" de I fatti vostri, Detto Fatto e Quelli che... dopo il TG, il programma di access-prime time con Luca e Paolo che verrà sostituito da un programma di informazione a cura del Tg2.Le reazioni politiche riguardanti soprattutto quest'ultima decisione non sono tardate ad ...

Montenegro : presidente Partito socialdemocratico Brajovic - restiamo partner affidabili coalizione governo : Il presidente della forza politica ha infine ribadito l'impegno verso l'orientamento euro-atlantico del paese "e i valori che riteniamo dei parametri fondamentali di sviluppo per il futuro della ...

Partito Democratico in piazza Montecitorio contro la manovra : "Onestà - dove sta?" : "Ripudiamo lo scontro fisico in Aula, ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini é una dittatura della maggioranza. Qualcuno vuole cambiare la democrazia parlamentare e noi non possiamo permetterlo". Lo ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano al sit-in davanti alla Camera. Poco fa sono usciti una trentina di deputati dem guidati dal capogruppo Graziano Delrio. Tra gli altri il presidente ...

Manovra - parte la protesta - pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico : La Manovra passa al Senato adesso manca alla Camera ma è già il momento delle proteste. Manifestazioni in piazza quelle chiamate dai Sindacati e dal PD Approvata dal Senato, con un voto di fiducia, la Manovra passa ora alla Camera il 28 dicembre. Dopo la bagarre in Aula nella notte, i vicepremier festeggiano, non senza problemi al loro interno, e opposizioni e Sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza. Il Pd chiama ...

Roma - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro : “Che cos’è il Partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

Primarie Pd : ecco chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico : Domenica 3 marzo gli elettori del Pd sono chiamati a votare i candidati a nuovo segretario del Partito Democratico. I...

Vittorio Feltri - il suicidio perfetto del Partito democratico : Ecco perché chiedersi come mai la politica nostrana attraversi un periodo di mutazione genetica è un esercizio vano. Il problema è che, Salvini a parte, i competitori in campo sono spompati e vocati ...

Pd - Calenda : non fondo Partito - lavoro per ampio Fronte democratico : Roma, 7 dic., askanews, - 'Nonostante l'insistenza degli stessi dirigenti di Pd 'fai un partito e poi ci alleiamo', non ho intenzione di farne uno. Ho sempre detto e ripetuto che non credo ai partiti ...

