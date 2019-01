Nba | Harden ne mette 57 contro Memphis | Gallinari e Belinelli vanno ko

Nba 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

Nba - risultati : disastro Lakers coi Cavs Harden non basta - Rockets k.o. : Crisi Lakers: anche i derelitti Cavs passano allo Staples Center e adesso sono sette sconfitte nelle ultime nove partite. Kyle Kuzma l'unico a salvarsi con 29 punti 9 rimbalzi, per gli ospiti bene ...

Basket - Nba : Antetokounmpo batte Harden - San Antonio cade a Memphis : WASHINGTON - Antetokounmpo contro Harden, Milwaukee, 29-11, contro Houston, 23-17,. Il big match del Toyota Center va ai Bucks che passano in Texas 116-109. La sfida nella sfida tra il 'Barba' e il ...

Nba : brutta sconfitta per gli Spurs di Belinelli - a Houston non basta super Harden : Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive di San Antonio , che nonostante i 14 punti di Marco Belinelli , il migliore dei suoi,, va ko contro Memphis, 86-96,. Cade anche Houston con ...