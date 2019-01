morta la ' Circe della Versilia' | aveva ucciso il marito con l' amante

È morta Maria Luigia Regoli - la “Circe della Versilia” che con l’amante uccise il marito :

morta Maria Luigia Redoli - la Circe della Versilia : nel 1989 uccise il marito : È Morta ieri all’ospedale di Arezzo, dove viveva da qualche tempo, Maria Luigia Redoli, 80 anni, più conosciuta come la ‘Circe della Versilia’. Aveva scontato 24 anni di carcere per l’omicidio del marito Luciano Iacopi, all’epoca 69 anni, ucciso nel garage di casa con 17 coltellate la sera del 17 luglio 1989, insieme al suo giovane amante Carlo Cappelletti, ex carabiniere a cavallo che all’epoca aveva solo 23 ...

