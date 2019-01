L’economia in frenata mette a rischio quota 100 - reddito di cittadinanza e investimenti : Zero virgola tre per cento quest’anno. E zero virgola sette per cento il prossimo. In queste cifre, che rappresentano la stima della crescita italiana calcolata da Oxford Economics, c’è la sintesi più evidente della trappola che mette a rischio i tre pilastri della manovra...

Onofri - Prometeia - : 'L'economia è in frenata : +0 - 5% di Pil nel 2019' : Nel suo ultimo Rapporto di previsione, del dicembre scorso, Prometeia prevede per l'economia italiana del 2019 un risultato molto deludente e molto al di sotto delle attese del Governo, ossia una ...

economia in chiara frenata - i numeri della manovra sono già vecchi : I conti verranno aggiornati a metà aprile con il Documento di Economia e finanza, ma fin d’ora si può ipotizzare una possibile, ulteriore revisione al ribasso della stima di crescita del Pil (già tagliata dall’1,5 all’1%) mentre gli obiettivi di deficit e debito rischiano di non essere centrati...

Per Powell maggiore preoccupazione frenata economia in Cina : "L'economia della Cina è in frenata. È evidente dalla spesa dei consumatori. Tutti hanno visto le notizie di Apple", ha sottolineato, riferendosi alla revisione della guidance di Cupertino. "La ...

economia cinese in frenata - Pil rischia di scendere sotto il +6% : L'Economia cinese mette il freno a mano. Secondo le stime del capo economista di DBS Group Research , la seconda Economia al mondo è entrata in fase di rallentamento con il Pil che potrebbe chiudere il 2018 con una crescita inferiore al 6% contro il 6,5% atteso dal governo. Il dato sarebbe influenzato ...

Ubs vede 2019 in frenata per l'economia mondiale - ma non mancheranno sorprese positive : Politica monetaria restrittiva, utili più deboli e sfide politiche metteranno un freno al Pil mondiale, colpendo soprattutto le maggiori economie. Risultato finale, secondo le stime di Ubs, la ...

Giappone - produzione e vendite al dettaglio in frenata su acuirsi rischi economia : ... e le vendite al dettaglio hanno rallentato sensibilmente in un contesto che vede l'acuirsi dei rischi globali pesare sulla domanda e minacciare l'economia del paese altamente dipendente dalle ...

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...

economia cinese in frenata : novembre grigio per produzione industriale e consumi : novembre grigio per l'Economia cinese. Secondo il National Bureau of Statistic , la seconda Economia al mondo ha riportato una crescita della produzione industriale del 5,4% su base annua, ovvero il tasso più basso da febbraio 2016 e sotto le stime di Reuters , + 5,9%,. Male anche le vendite ...

Tassi Bce : frenata economia allontana primo rialzo : Il piano di acquisto di asset da parte dell'istituto di Francoforte terminerà a fine anno, come programmato, aprendo ufficialmente la strada alla normalizzazione della politica monetaria anche in ...

Confcommercio : impossibile raggiungere target crescita 2018 - economia in forte frenata : L'economia italiana è in forte frenata e Confcommercio ritocca nuovamente al ribasso le proprie stime. Il 2018 dovrebbe andare in archivio con in tasso di espansione dello 0,9% del Pil rispetto al +1,1% ...

Continua discesa mercati : paura per guerra dazi e frenata economia : Gli ultimi dati macro provenienti dalle prime quattro economia della Terra - Stati Uniti, Cina Giappone e Germania - dipingono un quadro fosco per l'economia, segnalando una frenata dell'attività. ...

Manovra - Padoan : “Capolavoro di autolesionismo. Produrrà una brusca frenata dell’economia” : “C’è il rischio di una frenata brusca e di una inversione dell’economia italiana. Con una Manovra che non c’è si distrugge la fiducia, costruita con pazienza, cosa che produce danni veri. Ripristinarla richiederà tempo, come governo intende avere una prospettiva di legislatura, non è chiaro”. Lo ha detto l’ex ministro del Tesoro Piercarlo Padoan (Pd) intervenendo in Aula alla Camera nella discussione generale sulla Legge ...

Boccia : 'economia in frenata - c'è il rischio recessione' : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...