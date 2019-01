Inter | Icardi furioso esplode di nuovo sulla questione contratto

Inter - Mauro Icardi tuona ancora contro la stampa : “Slitta l’Icarday? Non c’è mai stata una data fissata” : Mauro Icardi si è scagliato nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, pubblicando una eloquente Instagram Story Mauro Icardi continua la sua personalissima battaglia contro quelle che definisce “cyber lie”. Le bugie che circolano sui giornali insomma, sempre a detta del calciatore dell’Inter, in merito al suo rinnovo con il club nerazzurro. Oggi si parla di “Icarday” slittato, ma il diretto Interessato rivela ...

Rinnovo Icardi : l'Inter studia la giusta strategia. Intanto Mauro va a 'C'è posta per te' : E Icardi ? C'E' posta PER TE - Come scrive la Gazzetta dello Sport , ieri Icardi era a Roma con Wanda Nara per registrare una puntata di 'C'è posta per te' , rientrando poi subito a Milano con un ...

Icardi-Inter - l'incontro slitta. Input di Zhang : silenzio e firma : Slitta l'atteso, primo vertice tra Beppe Marotta e Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi. Con tutta probabilità la dirigenza dell'Inter vedrà la moglie-agente del capitano nerazzurro ...

Inter - Marotta si sbilancia sul rinnovo dell’attaccante Icardi : ”Ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non c’è un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali”. Sono le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in un’Intervista alla Domenica Sportiva, l’ex dirigente della Juventus sembra tranquillo in relazione al rinnovo ...

Inter - Marotta ai tifosi : 'Il rinnovo di Icardi non è un caso' : 'Ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non c'è un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c'è l'approssimarsi delle scadenze contrattuali'. L'amministratore ...

Inter - Marotta : "Icardi? Nessun caso - vogliamo rinnovare entrambi" : Il neo a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, torna alla 'Domenica Sportiva' sulla questione Icardi nel post gara di Coppa Italia con il Benevento, vinta a San Siro per 6-2: 'Sì, ho detto ai tifosi di stare ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “il rinnovo di Icardi? Ecco cosa dico” : Marotta e Wanda Nara non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda in merito al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter Inter, Marotta e Wanda Nara la pensano in maniera diametralmente opposta in merito al rinnovo di Mauro Icardi. Secondo la compagna del centravanti nerazzurro, vi è qualche problema nel trovare un accordo col club, Marotta invece smentisce tale versione ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna stare tranquilli, ...

Tutto facile per l'Inter. Il difficile arriva ora : Marotta sfida lady Icardi : Coppa Italia: 6-2 sul Benevento, per i nerazzurri nei quarti c'è la Lazio. Ma la prima vera partita del 2019 è il rinnovo del bomber capitano

Marotta : "Inter e Icardi - stesse intenzioni". Maurito festeggia e Wanda lo veste di nerazzurro : La settimana che sta per iniziare potrebbe/dovrebbe essere quella cruciale per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi . L'argentino si incontrerà con la dirigenza nerazzurra per cercare di trovare ...

Spalletti dopo Inter-Benevento : «Icardi sta bene qui. Skriniar? Resta» : L'allenatore nerazzurro prosegue parlando dello stadio vuoto: " Così non è sport, non è spettacolo, non è calcio: non si può giocare in questa maniera qui. Mia figlia mi ha chiesto 'babbo perché non ...

Inter - Spalletti aveva ragione : Lautaro fa doppietta - quando Icardi non c'è più : Non Candreva che, dopo essersi visto respingere un tiro da Montipò, ha colpito proprio all'ultimo secondo del recupero, quattro minuti per la cronaca,. Vittoria netta e giusta, ma triste. quando si ...

Inter - Spalletti e il tema Icardi : "E' un giocatore forte che sta bene qui" : Non è quello sport o quello spettacolo che andiamo a richiamare: se di spettacolo si parla, è perché c'è il pubblico che viene allo stadio e si diverte - ha concluso -. Così non è partita, non è ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : Icardi-Candreva-Dalbert - Inter dominante! - ottavi - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

Cassano a Sky : 'Milan - follia cedere Higuain. E' l'unico decente che hanno. Lo prenderei all'Inter al posto di Icardi' : Dopo l'operazione al cuore, ho fatto 60 minuti a un livello clamoroso contro una squadra clamorosa che nel 2014 sarebbe diventata campione del mondo. Un'altra grande partita per me fu anche Inter-...