Il regista di 10 Cloverfield Lane dirigerà il film di Uncharted

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ecco a voi un altro episodio della saga apparentemente senza fine deldi Sony che ora ha un nuovo, ovvero Dan Trachtenberg, conosciuto per il suo lavoro sucome 10del 2016.L'annuncio di Trachtenberg, come riportato da Variety, arriva meno di un mese dopo la partenza di Shawn Levy,di Night At The Museum e Stranger Things.Levy, che è stato assegnato al progetto didal 2016, è partito per lavorare a Free Guy, come ci ricorda Eurogamer.net. La sua partenza fu una sorpresa, visto che, poche settimane prima, aveva suggerito chesi stava avvicinando alla linea di partenza. "Ora abbiamo una sceneggiatura molto buona e abbiamo la nostra stella in Tom Holland", disse Levy.Read more…