Battisti | penalisti contro Salvini e Bonafede | Sul suo arrivo autopromozione e

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Quanto accaduto ieri in occasione dell'a Ciampino del detenutoè una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati, che in una nota commentano il comportamento di: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'in aeroporto di un detenuto, pur latitante da 37 anni e finalmente assicurato alla giustizia del suo Paese, una occasione, cinica e sguaiata, dipropagandistica". L'Unione camere penali ha espresso "sdegno e riprovazione per questa imbarazzante manifestazione di cinismo politico". Per iè "sconcertante" che "il Ministro della Giustizia abbia diffuso un video, con sinistro commento musicale, titolando di 'una giornata ...