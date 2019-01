Auto | in arrivo ben 16 nuovi modelli per Ford

Migranti Sea Watch - accordo Ue-Malta : distribuiti fra 8 Paesi - inclusa l'Italia | Salvini : 'Non Autorizzo alcun arrivo' : Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all' accordo europeo sul tema dei 49 Migranti a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea-Eye bloccati in mare da settimane. Malta ...

Gran Turismo Sport : otto nuove Auto in arrivo con l'aggiornamento di gennaio : Il producer di Gran Turismo Sport, Kazunori Yamauchi, ci ha fornito qualche suggerimento sul prossimo aggiornamento per il gioco, il quale sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2019.Come riporta Twinfinite, Yamauchi ha dichiarato che ci saranno ben otto nuove auto che saranno disponibili con l'aggiornamento. Come possiamo vedere anche nell'immagine incluse nel suo tweet, possiamo scorgere la sagoma delle nuove macchine e i più bravi potranno ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : Proseguirà a oltranza la trattativa tra il ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle Autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara,, ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : La tariffa dovrebbe crescere dall'1 gennaio di circa il 19%, quota finora congelata dalla concessionaria. Confronto a oltranza al ministero dei Trasporti, gli amministratori manifesteranno il 31 dicembre al casello dell'Aquila: "Toninelli sempre indifferente alle nostre...

Le novità del 2019 - Ecco tutte le Auto nuove in arrivo l'anno prossimo : Siamo alle soglie di un anno importante, per l'industria automobilistica. Molto importante: il 2019, a livello di nuovi modelli in arrivo, segnerà un punto di svolta su un fronte, quello della mobilità elettrica, che vedrà l'offerta moltiplicarsi a un ritmo senza precedenti. Per la prima volta nella storia delle quattro ruote, il pubblico avrà a disposizione una varietà di proposte, alcune delle quali particolarmente accessibili, che potrebbero ...

Neve in arrivo - i 5 consigli di MeteoWeb per affrontarla al meglio in Auto : Con l’arrivo di un nuovo peggioramento dall’oceano Atlantico che stasera porterà la Neve al Nord/Ovest dopo l’evento di lunedì, anche gli automobilisti più sbadati dovranno correre ai ripari. Per evitare di dover incorrere in una sanzione che può andare da 85 a 338 euro vi ricordiamo che secondo il codice della strada è obbligatorio che “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali ...

Queer as Folk in arrivo una nuova versione con l'Autore dell'originale britannica : Ormai l'abbiamo imparato: in tv non si butta via nulla soprattutto se è possibile rileggere, rielaborare il passato in chiave moderna puntando su nomi e format conosciuti capaci di destare l'attenzione di uno spettatore invaso da stimoli diversi.L'ultima, almeno in ordine di tempo, serie tv che potrebbe tornare è Queer as Folk, produzione dei primi anni duemila nata nel Regno Unito e che ha avuto una sua versione americana durata 5 ...

Multe Auto 2019 : aumenti in arrivo - quanto si pagherà : Brutte notizie per furbetti e sbadati al volante: il nuovo anno poterà una serie di aumenti sulle Multe auto 2019. Scatta infatti l’aumento biennale selle sanzioni per chi infrange il codice della strada. A ricordarlo a tutti gli automobilisti è stata l’Asaps, associazione sostenitori e amici della polizia stradale, che nei giorni scorsi aveva provveduto ad avanzare una proiezione che stabiliva un aumento del 2,4%. Leggi anche ...

Stangata in arrivo sull'Auto : tasse fino a 3.000 euro : Roma - Incontro andato male, "un comizio". Le associazioni del settore non sono soddisfatte dal primo incontro sulla tassa sulle auto inquinanti. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato per le imprese i rappresentanti di Fca, Cnh-Iveco, Tesla, Lamborghini, Renault, Telos. Per le associazioni imprenditoriali le delegazioni di Confindustria, Federauto, Assilea, Anfia, Ancma, Aniasa, Unrae. All'incontro anche l'Aci e le ...

Tassa sulle Auto - beffa in arrivo : il paradosso della nuova legge : Dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera, la battaglia sull'ecoTassa si sposta al Senato. Al di là della...

Ecotassa in arrivo : stangata sulle Auto tradizionali : ... con Fim Fiom, Uilm e Federauto schierati insieme contro l'iniziativa di governo e preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del Paese e ...

Firenze. Via San Domenico : in arrivo due Autovelox e 40 posti Auto : Ancora un tassello della messa in sicurezza di piazza Edison e via San Domenico. Dopo la prima fase che ha

La Fed spinge le Borse - ma arrivo dazi su Auto potrebbe rovinare la festa - analisti - : La Federal Reserve Usa potrebbe rallentare il suo ciclo di rialzi del tasso d'interesse. A far intendere questo cambio di rotta sono stati alcuni passaggi del discorso del presidente della Fed Jerome ...

Multe - brutta sorpresa in arrivo : cosa potrebbe cambiare per gli Automobilisti : Il comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada prevede che le sanzioni stradali vengano aggiornate ogni due anni: da...