Anticipazioni Una Vita | Blanca e Liberto salvano Ursula | Simon lascia Elvira

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo le Anticipazioni dei due episodi.

Il Segreto - Anticipazioni : nelle prossime settimane vedremo morire Amancio Laguna : Nuove notizie in anteprima riguardo alla soap Il Segreto: i telespettatori scopriranno nelle prossime settimane che Antolina, la ex cameriera della famiglia Laguna, si rivelerà ben diversa da quello che sembrava. Elsa, infatti, troverà casualmente delle lettere di Antolina indirizzate a Jesus (Pablo Alvarez). Dalle missive si evincerà chiaramente che tra i due c'è stata una relazione illecita, perché Antolina in queste lettere dichiarava ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Elvira bacia Victor per far ingelosire Simon : Dopo aver messo zizzania tra Maria Luisa e Victor già ai ferri corti dopo il rifiuto della Palacios, Elvira bacerà il Ferrero per far ingelosire Simon.

Una Vita Anticipazioni 16 gennaio 2019 : Fabiana si illude che Cayetana sia viva : A Calle Acacias si vocifera che la Sotelo - Ruz sia ancora viva e Fabiana si illude di poter riabbracciare la figlia.

Una Vita Anticipazioni : Simon pianta in asso Elvira e fa l’amore con Adela : Anticipazione Una Vita: Adela assiste a un bacio tra Simon ed Elvira e si Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta nel rapporto di Simon e Adela. I due finalmente consumano il loro matrimonio, mentre dall’altra parte Elvira continua a soffrire. Facendo il punto della situazione, nelle prossime puntate il maggiordomo manda avanti una […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Simon pianta in asso Elvira e fa ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita : oggi tornano in prima serata su Rete 4 : In arrivo piacevoli conferme per i telespettatori de Il Segreto e di Una Vita, che oggi 15 gennaio potranno seguire una nuova puntata serale in onda su Rete 4. Visti i buoni ascolti delle scorse settimane, infatti, Mediaset ha deciso di confermare anche tale appuntamento per le due telenovelas spagnole, tradizionalmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Aprirà la serata Il Segreto, in onda a partire dalle ore 21:25 appena al termine della ...

Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2019 : Blanca e Samuel convolano a nozze : Dopo un'iniziale riluttanza, la Dicenta pronuncia il fatidico. Ora è ufficialmente la moglie del giovane Alday.

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi smaschera una coppia : Uomini e Donne: la verità su Armando e Noel spiegata da Maria De Filippi Nuove verità nascoste verranno alla luce nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi i riflettori dello studio di Canale5 si accenderanno su Armando e Noel. Maria De Filippi smaschererà la coppia a Uomini e Donne. Sarà in realtà il cavaliere a vuotare il sacco e lo farà con un video diretto alla redazione del dating show. Armando Incarnato ammetterà nel ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019: Simon ed Elvira si giurano amore eterno e promettono di vedersi sempre; Adela assiste alla scena di nascosto e sopporta in silenzio l’infedeltà del marito. Ursula dimostra a Blanca che Olga è ancora viva. Fabiana crede di vedere Cayetana girare libera per la strada: Celia e Casilda cercano di consolarla. Leonor scopre di stare per avere un ...

LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Anticipazioni terza puntata - video : Sofia e Matteo - una storia a lieto fine? : La COMPAGNIA del CIGNO, Anticipazioni terza puntata 14 gennaio e video: mentre Sara entra a far parte dell'orchestra, il professor Marioni ha un incidente.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Blanca e Samuel si sposano e poi lui viene portato in sala operatoria per sottoporsi all’operazione che potrebbe salvargli la VITA. Ursula cerca di manipolare Diego e gli dice che la Marchesa de Urrutia verrà a incontrarli. La Marchesa non possiede il gioiello il cui disegno è andato perduto. Simon dice a Elvira di amarla ancora e lei assicura al ...

Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2019 : Blanca e Samuel si sposano : Dopo un'iniziale riluttanza, la Dicenta pronuncia il fatidico. Ora è ufficialmente la moglie del giovane Alday.

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA e VICTOR si baciano!!! : È in arrivo un bacio inaspettato nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita! Eh sì: decisa a fare il possibile per innescare la gelosia dello sposatissimo Simon Gayarre (Jordi Coll), la tenace ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) non esiterà ad approfittare di una crisi nel rapporto tra VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) al fine di raggiungere il suo scopo… Le anticipazioni su questa storyline ...

Una Vita Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Arturo chiede perdono a sua figlia Elvira : Desideroso di portare via la figlia da Acacias, il colonnello le rivela di aver fatto tutto quello che ha fatto solo per il suo bene.