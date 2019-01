Amadeus punta al Festival di Sanremo dopo Ora o mai più?

lanostratv

: RT @Caustica_mente: @Ginko_21 Una battaglia che da sempre ci vede uniti. Il conduttore di punta che ha avuto sempre tappeti rossi e colloca… - Ginko_21 : RT @Caustica_mente: @Ginko_21 Una battaglia che da sempre ci vede uniti. Il conduttore di punta che ha avuto sempre tappeti rossi e colloca… - Caustica_mente : @Ginko_21 Una battaglia che da sempre ci vede uniti. Il conduttore di punta che ha avuto sempre tappeti rossi e col… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ora o maiparla del talent e deldiSabato prossimotornerà al timone di Ora o mai. Il talent musicale di Rai1 taglierà il nastro della seconda edizione a soli sei mesi dalla prima. La scorsa estate infatti il conduttore aveva registrato ottimi ascolti con la prima messa in onda di Ora o maindo su cantanti italiani dimenticati dalla discografia con alle spalle una storia da raccontare.sarà promosso al prime time del sabato sera. Una nuova sfida per il conduttore che ha ammesso di avere un debole per il mondo della musica che lo ha lanciato in radio a 16 anni e che non disdegnerebbe in futuro un ruolo da conduttore aldi“Se la Rai me lo chiedesse non direi mai di no. Amando la musica è una cosa che ogni presentatore amerebbe fare”.È stata questa la confessione disu...