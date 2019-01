Un fidanzato per mia moglie film stasera in tv 14 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Ho conosciuto #MarcoRossi su un set fotografico dove, all’epoca, lui era assistente. Piangevo a dirotto per colpa d… - SabrinaSalerno : Ho conosciuto #MarcoRossi su un set fotografico dove, all’epoca, lui era assistente. Piangevo a dirotto per colpa d… - Domipa2 : RT @SYehel: Il mio caro ex fidanzato Veneziano, sempre per ogni posto dove voleva lui mi prendeva e me frullava forte... Si papi!!! https:/… - _stydiaxaf : Ok sto per sclerare male, ho appena scoperto che Flavio Aquilone è fidanzato???? -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Unper miaè ilin tv lunedì 142019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVUnper miain tv:e scheda USCITO IL: 30 aprile 2014 GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Davide Marengo: Geppi Cucciari, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Dino Abbrescia, Franz, Ale, Pia Engleberth, Corrado Fortuna, Brenda Lodigian, Daniela Tusa, Alice Mangione, Astrid Meloni DURATA: 97 Minuti Unper miain tv:Camilla si trasferisce a Milano per sposare Simone. Lascia la sua amata Sardegna, le amicizie e il suo lavoro da conduttrice radiofonica per amore di Simone che lavora in una concessionaria d’auto vintage. Ma Camilla non riesce ad ambientarsi nella nuova città e dopo due anni di convivenza ...