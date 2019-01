Tria all' università HSE di Mosca | mi sento davvero a casa oggi

Realizzata dagli allievi del Cravetta la maglia per il Tri-Team-Savigliano- Tria thlon : Il Tri-Team-Savigliano-Triathlon si costituisce, giuridicamente, nel 2012 ma soltanto nella stagione 2013 la squadra inizia ufficialmente a concorrere nelle competizioni. Tra gli obiettivi iniziali c'...

Allerta Meteo - nuova devastante tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : rischio valanghe altissimo in Aus Tria e Svizzera - poi altra irruzione artica in Europa dal 14 Gennaio [MAPPE] : 1/18 ...

Così il governo gialloverde ignora la grande gelata dell'indus Tria : Roma. Il calo della produzione industriale a novembre in molti paesi è un altro segno che l'economia globale sta iniziando a indebolirsi. Benché le cifre siano volatili, è conclamata la debolezza nel settore industriale europeo in particolare. A novembre il calo mensile della produzione ...

Borsa : Europa rallenta con dati indus Tria : MILANO, 11 GEN - Le Borse europee rallenta no dopo i dati in sulla sulla produzione industria le nei maggiori Paesi del Vecchio continente. A Londra , +0,2%, faro sul dibattito per l'accordo sulla ...

Tanta neve in AusTria - che divertimento per questi cavalli! Gli animali si danno alla pazza gioia su un campo innevato [VIDEO] : In questa ultima settimana di gennaio, l’Europa è alle prese con una potente ondata di gelo e neve che sta creando caos e disagi da nord a sud. Particolarmente colpito il cuore del Vecchio Continente: le Alpi tra Austria, Svizzera e Germania del sud sono sommerse da metri di neve, esposte all’altissimo rischio di valanghe, che già hanno spezzato le vite di diverse persone, e in piena emergenza anche per i prossimi giorni. Al momento si parla di ...