Roma | rinvenuto cadavere in piazza Irnerio | morto senzatetto nella notte

(Di lunedì 14 gennaio 2019)– Ildi un senza fissa dimora, dall’eta’ apparente di 50 anni ma non ancora identificato, e’ statoquesta mattina ain. A notare ilil titolare di un’edicola dietro cui giaceva il corpo senza vita dell’uomo.L’edicolante, accortosi del corpo, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato Aurelio e gli uomini della Scientifica. Secondo una prima ricognizione del medico legale, la morte dell’uomo, complici anche le basse temperature, sarebbe avvenuta per cause naturali.L'articoloinproviene daDailyNews.