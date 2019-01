Polpette di tonno fresco ricetta originale siciliana

cosacucino.myblog

: Preparare le polpette di tonno mi ricorda le vacanze di Natale, le lunghe serate in compagnia e quell’atmosfera sempre un po’ di festa. - simonegfranco : Preparare le polpette di tonno mi ricorda le vacanze di Natale, le lunghe serate in compagnia e quell’atmosfera sempre un po’ di festa. - angyshop : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - marycales : POLPETTE RICOTTA TONNO E OLIVE ricetta polpette morbide con tonno -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)diRicette siciliane:diLedisono un piatto semplice e facile da realizzare. Gustose e dorate, vengono fritte e utilizzano ingredienti che esaltano al meglio il sapore del pesce. Ilè molto caro alla cucina, così come il pesce in generale. Questa preparazione è perfetta anche per i più piccoli. Vediamo insieme come preparare ledi, a cominciare dagliingredienti per 4 persone.500 g di1 uovo 1 mazzetto di prezzemolo 50 g di pinoli pangrattato 2 limoni farina olio extravergine d’oliva sale e pepe Ed ecco il procedimento, passo dopo passo, per preparare questeLasciate a bagno il, in acqua fredda e sale, per un’ora. Sgocciolatelo, asciugatelo e passatelo due volte al tritacarne. Mettete il tritato in una terrina e aggiungete i ...