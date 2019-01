Per l' Italia il 2018 è stato l' anno più caldo da oltre due secoli

Juventus-Milan - probabili formazioni SuPercoppa Italiana : bianconeri senza Mandzukic - rossoneri con il dubbio Paquetà : Juventus-Milan, valevole per la Supercoppa Italiana di calcio è ormai alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30, infatti, saranno di fronte i campioni d’Italia, e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dalla formazione di Max Allegri con il punteggio di 4-0. La grande, e tanto discussa, sfida si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City e metterà di fronte due ...

SuPercoppa Italiana - Juventus-Milan : programma - orario e tv. Data e calendario : Il campionato di Serie A è fermo e riprenderà soltanto a fine settimana, ma il calcio in questi giorni di certo non è assente dai palinsesti televisivi: oggi si concludono gli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa ...

Wikipedia Italia compie 18 anni : ogni ora 240mila Persone leggono l’enciclopedia online : Poco meno di un milione e mezzo di voci redatte da oltre 76mila autori, che vengono lette da 240mila persone ogni ora. È con questi numeri che Wikipedia Italia si appresta a compiere 18 anni. Il 15 gennaio 2019 l’edizione Italiana dell’enciclopedia più famosa di internet diventa maggiorenne. Si tratta della nona versione al mondo per numero di articoli, l’ottava per pagine viste ogni ora. Il riquadro verde è quello che indica ...

Giro d’Italia 2019 - il Percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Biglietti SuPercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets Per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Cesare Battisti è sull’aereo Per l’Italia : alle 14 andrà in carcere a Rebibbia : Ci sarà personalmente Matteo Salvini ad attendere Cesare Battisti. Il pluri assassino è stato consegnato alle autorità italiane presenti in

SuPercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Battisti catturato in Bolivia - in viaggio Per l'Italia : sconterà l'ergastolo. Salvini : sono commosso : È decollato l'aereo che riporterà Cesare Battisti in Italia. Matteo Salvini si è detto «orgoglioso e commosso»: ci sarà anche lui a Ciampino per...

Estradizione lampo Per Cesare Battisti : catturato in Bolivia - ora in volo verso l'Italia - Bonafede : 'Sconterà l'ergastolo' : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Ancelotti : «Koulibaly via Per il razzismo? Sta bene a Napoli e in Italia» : «Con De Laurentiis? Ci siamo detti buon anno» Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Napoli-Sassuolo «L’indirizzo tattico era preciso: Insigne doveva giocare a sinistra, Ounas più vicino a Milik. Ounas a sinistra non vuole giocare, Insigne si è sacrificato e poi lui in quella zona di campo sa giocare molto bene. Zielinski aveva la febbre, avevo pensato di schierarlo a sinistra». «Allan e Koulibaly eccezioni al turn over. I fatti ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia. È in volo Per l'Italia | : L'ex terrorista, latitante da dicembre, bloccato a Santa Cruz de la Sierra da una squadra dell'Interpol con investigatori italiani, è già in aereo. Decisiva la segnalazione di un vicino di casa. ...

Milik-Fabian Ruiz - è un Napoli d’oro : 2-0 al Sassuolo e pass Per i quarti di Coppa Italia [FOTO] : 1/23 Cafaro/LaPresse ...

Battisti catturato in Bolivia - decollato Per l'Italia : sconterà l'ergastolo. Salvini : sarò lì : È decollato l'aereo che riporterà Cesare Battisti in Italia. Matteo Salvini si è detto «orgoglioso e commosso»: ci sarà anche lui a Ciampino per...

Battisti catturato in Bolivia - decollato Per l'Italia : sconterà l'ergastolo : Cesare Battisti arriverà in Italia domani in tarda mattinata «e una volta qui sconterà la pena prevista: l'ergastolo», scrive su Twitter il ministro della Giustizia...