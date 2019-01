: Breaking News #May:no a patto Brexit?Rischiamo restare - Cyber_Feed : Breaking News #May:no a patto Brexit?Rischiamo restare - NotizieIN : May:no a patto Brexit?Rischiamo restare - TelevideoRai101 : May:no a patto Brexit?Rischiamo restare -

La premier britannica Theresa May lancerà oggi il suo ultimo appello al parlamento perché approvi l'accordo sulla Brexit negoziato con la Ue, ammonendo sul rischio che qualora venisse bocciato, nel voto di domani, l'esito più probabile sarà che il Regno Unito non lasci la Ue,piuttosto che la lasci senza un accordo. Secondo quanto riportato dalla Bbc,circa 100 deputati conservatori e 10 del Partito Unionista democratico potrebbero unirsi ai laburisti e alle altre opposizioni per votare contro l'accordo.(Di lunedì 14 gennaio 2019)