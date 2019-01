Liga | vittoria casalinga per la Real Sociedad | battuto l' Espanyol

LIVE Modena-Zaksa volley - Champions League 2019 in DIRETTA : vittoria obbLigata per gli emiliani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Zaksa, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini saranno impegnati al PalaPanini contro l’ostica formazione polacca guidata da Andrea Gardini, i ragazzi di Julio Velasco hanno un bisogno disperato di vincere per non rischiare di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale dopo aver già perso all’esordio ...