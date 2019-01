Lega | il processo ai Bossi e Belsito rinviato al 23 gennaio | la corte non stralcia per

Montante - Legale chiede il trasferimento del processo per legittimo sospetto : Trasferire il processo a carico di Antonello Montante. Il motivo? Nel procedimento si starebbero commettendo “una serie di anomalie”. Lo sostiene l’avvocato Carlo Taormina, legale dell’ex leader di Confindustria Sicilia, che ha presentato istanza di rimessione del processo per legittimo sospetto. Taormina si è rivolto alla Cassazione per chiedere il trasferimento del procedimento a carico del suo assistito, imputato a Caltanissetta ...

Messaggi Whatsapp : sono una prova Legale - ecco come usarli in un processo : Spesso capita di conversare Messaggi Whatsapp inviati da persone, a contenuto minaccioso e con l’uso di espressioni offensive. A questo punto sarebbe necessario agire legalmente, ma l’interrogativo è d’obbligo: “Si possono utilizzare questi Messaggi, in che modo possono essere utilizzati come prova in un processo?”. Cercherò, con un linguaggio semplice, comprensivo anche alla persona non addetta ai lavori e cioè non esperta di diritto, di ...

Psicologa trovata morta in casa : a processo il colLega : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Cinzia Bonfrisco : senatrice Lega salvata dal processo da Pd - Forza Italia e Lega : Cinzia Bonfrisco accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare la senatrice della Lega Cinzia Bonfrisco, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di ...

Cinzia Bonfrisco senatrice Lega salvata dal processo da Pd - Forza Italia e Lega : Cinzia Bonfrisco accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare la senatrice della Lega Cinzia Bonfrisco, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di ...

Il caso Bonfrisco - Lega Pd e Forza Italia salvano la senatrice dal processo : Lega, Pd e FI hanno votato il divieto di autorizzazione a procedere contro la senatrice leghista Cinzia Bonfrisco, accusata dalla procura di Verona di associazione a delinquere e corruzione. La ...

Russiagate - ex Legale di Trump a processo “Ho mentito sulla Trump Tower a Mosca” : L’indagine sul Russiagate fa un balzo in avanti. Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole davanti ad una corte di New York di aver mentito nel 2017 alla commissione intelligence del Senato sul lavoro che aveva fatto in merito ad un progetto per costruire una Trump Tower a Mosca. Cohen si era già dichiarato colpevole per altre accuse federali riguardanti la sua società di taxi, frodi bancarie ed ...

Spese pazze della Lega - così Matteo Salvini prova a salvare Umberto Bossi dal processo : Alla fine Matteo Salvini e la Lega hanno optato per il salvataggio sia politico sia (potenzialmente) giudiziario. E hanno presentato querela a Milano, dove si dovrebbe celebrare il processo d’appello sulle Spese con soldi pubblici per la family di Umberto Bossi, soltanto nei confronti dell’ex cassiere Francesco Belsito e non del senatùr. Entrambi, ...

Fondi Lega - Matteo Salvini querela Belsito ma salva Umberto Bossi : per lui niente processo : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha depositato una querela contro Francesco Belsito, ex tesoriere del partito, per appropriazione indebita. Salvini ha invece 'risparmiato' Umberto e Renzi Bossi, che non sono stati querelati. Il che vuol dire che il procedimento nei loro confronti verrà interrotto.Continua a leggere

Fondi Lega Salvini querela l'ex tesoriere Belsito. Il processo a Milano si farà Video : Salvini salva il processo milanese sui Fondi della Lega contro Bossi e Belsito. Matteo Salvini, come leader della Lega, stamani, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'...

Fondi Lega Salvini querela l'ex tesoriere Belsito Il processo a Milano si farà Video : Salvini salva il processo milanese sui Fondi della Lega contro Bossi e Belsito. Matteo Salvini, come leader della Lega, stamani, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte...

Fondi Lega : Salvini querela Belsito e salva il processo contro la Bossi-family : Salvini salva il processo milanese sui Fondi della Lega contro Bossi e Belsito. Matteo Salvini, come leader della Lega, stamani, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte...

Lega - Salvini non querela i Bossi. Denunciato soltanto Belsito : il processo di Milano va avanti per tutti gli imputati : Aveva detto che sarebbero stati gli avvocati a decidere. Evidentemente hanno scelto esattamente per come si era impegnato a fare lui, in quella scrittura privata sottoscritta il 26 febbraio del 2014. La Lega di Matteo Salvini non ha presentato querela nei confronti di Umberto e Renzo Bossi, imputati al processo d’appello di Milano. Una denuncia da parte del Carroccio è stata depositata soltanto nei confronti dell’ex tesoriere ...

Processo fondi Lega : condanne confermate in Appello per Bossi e l'ex tesoriere Belsito : Ridotta l'entità delle pene. Resta valido il sequestro dei 49 milioni per i quali il Carroccio ha ottenuto la "rateizzazione"