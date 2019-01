Giancarlo Giorgetti | “chiudere gli stadi sarebbe una sconfitta”

Banca Carige - Giancarlo Giorgetti ammette : 'Nazionalizzazione - ipotesi concreta' : Dal leghista, una lezione di economia, e di onestà, a Luigi Di Maio , che poche ore fa si era lanciato in una avventurosa distinzione tra salvataggio e nazionalizzazione, nel vano tentativo di ...

Banca Carige - Giancarlo Giorgetti ammette : "Nazionalizzazione - ipotesi concreta" : Sul caso-Banca Carige, le parole, piuttosto definitive, di Giancarlo Giorgetti. "La nazionalizzazione di Carige è un’eventualità prevista dal decreto se non si verificano alcune condizioni, quindi se nessun privato ci mette i soldi arriverà la nazionalizzazione - ha ammesso senza giri di parole il s

Violenza stadi - Giancarlo Giorgetti : “importante la certezza della pena” : “Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi sono importanti la certezze delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte”. Sono le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Altro punto essenziale per la sicurezza – ha proseguito il sottosegretario – riguarda le date e gli orari delle partite, che ...

Giancarlo Giorgetti - il ritratto del leghista e quel suo unico difetto : non è un cretino : Il bocconiano di Cazzago Brabbia non è un cazzaro né un parvenu della politica come taluni colleghi di governo con i quali è costretto ad avere a che fare. Svolge svariati compiti, tutti egregiamente,...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e le parole che portano alla spaccatura con Luigi Di Maio : il retroscena : Approvata, più o meno, la Manovra, Lega e M5s guardano al futuro. In particolare alla campagna elettorale in vista delle Europee che può creare non poche tensioni in maggioranza. Già, perché per forza di cose, per tirare acqua al loro rispettivo mulino, Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potranno ev

Giancarlo Giorgetti - ultimatum al M5s : 'Autonomia o cade il governo' : L'Autonomia approda in consiglio dei ministri. La riunione del Consiglio dei Ministri è fissata per le 15 . La ministra degli Affari regionali e delle Autonomie Erika Stefani è pronta a portare le ...

Il Confine - Giancarlo Giorgetti demolisce Luigi Di Maio in diretta : 'Cosa penso di lui' - gelo in studio : 'Un puro'. Quello di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio non è un necessariamente un complimento. Il sottosegretario leghista è stato l'ospite della prima puntata de Il Confine , l'approfondimento ...

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono sulla manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Giancarlo Giorgetti - bomba sulla manovra : 'Reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza ? piace all'Italia che non ci piace'. Una vera ve propria bomba, quella sganciata oggi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti . Perchè nelle ...

Giancarlo Giorgetti : "Il governo durerà se si rispetta il contratto o si torna a votare" : Sul reddito di cittadinanza il governo non può tornare indietro ma, secondo il sottosegretario Giorgetti, c'è il rischio che la misura alimenti il lavoro irregolare. Lo ha spiegato nel corso del convegno "sovranismo vs populismo": "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza Una misura che nel contratto di ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...

Giancarlo Giorgetti entusiasta dopo l'accordo di Giuseppe Conte - retroscena : 'Malumori tra i big della Lega' : Malumori tra i big della Lega , contro Giuseppe Conte e pure contro Giancarlo Giorgetti . Il retroscena è appena abbozzato, ma il Quotidiano nazionale lascia intravedere le prime crepe nel rapporto ...