Genoa-Milan | Pastorino Leu | “intervenga Prefetto | partita alle 15 danneggia la città”

Genoa-Milan, Osservatorio conferma: si gioca lunedì alle ore 15 La presidente Stradiotto va contro le polemiche degli ultimi giorni: "Ce ne faremo una ragione" e annuncia la data definitiva di inizio del match, spostata di pomeriggio per motivi di ordine pubblico nonostante gli appelli di tifosi e autorità

Genoa-Milan alle 15 - la lettera del presidente di Serie A al sindaco di Genova : “Egregio Sig. sindaco, La ringrazio molto per la Sua cortese comunicazione di ieri sera inerente la gara di Serie A TIM Genoa-Milan, in relazione alla quale mi trovo mio malgrado costretto a rappresentarLe come la decisione di anticipare l’orario di disputa della partita, rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Lega, sia dipesa esclusivamente da una precisa indicazione pervenuta dalle autorita’ responsabili ...

Genoa-Milan alle 15 - la Serie A al sindaco Bucci : “Non dipende da noi” : Il presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè ha risposto al sindaco di Genova Marco Bucci sulla scelta di far giocare Genoa-Milan alle 15 di lunedì. L'articolo Genoa-Milan alle 15, la Serie A al sindaco Bucci: “Non dipende da noi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le notizie del giorno – Caos Genoa-Milan - le ultime : Le notizie del giorno – “La decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare, giocando in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento ne sarei lieto, però non voglio neanche dare consigli senza avere in mano le carte”. Sono le importanti dichiarazioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti, a ...

Genoa-Milan - Sky si schiera : “Giocare alle 15 è un danno anche per noi” : Il Viminale ha deciso di spostare alle ore 15 la sfida tra Genoa e Milan per motivi di sicurezza, ma non tutti sono d'accordo L'articolo Genoa-Milan, Sky si schiera: “Giocare alle 15 è un danno anche per noi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paolo Condò : «Gli interessi Sky sono quelli dei tifosi di Genoa e Milan». : I calendari della Serie A non li fa la televisione, e nemmeno gli orari degli anticipi e positicipi sono decisi di Sky. Questo è il chiaro messaggio uscito dal dibattito durante la puntata di "CalcioMercato - L'originale" di ieri sera sul tema dell'anticipo al lunedì pomeriggio di Genoa-Milan deciso dall'Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Viminale in un orario...