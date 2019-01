Fiorentina-Roma | quarti Coppa Italia | programma | orario e tv Data e calendario

Serie A : il Napoli si aggrappa alla Roma - trappola Fiorentina per il Milan : Juventus-Roma è una delle ultime possibilità di riaprire minimamente un campionato moribondo. Ci spera soprattutto il Napoli, unico vero antagonista dei cannibali bianconeri ma ancora distante 8 lunghezze dalla vetta. Un’impresa ardua per i giallorossi, a maggior ragione considerando il difficile momento psico-fisico attraversato e solo parzialmente attenuato dallo stentato successo sul Genoa nell’ultima uscita. Di Francesco ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Roma-Inter a Rocchi. Sorpresa per Fiorentina-Juve : Attendendo questa sera la notte di Europa League, si potrà pensare al campionato. Serie A che tornerà sabato pomeriggio, alle 15 con Spal-Empoli, in attesa del big match alle 18 tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi. Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter (Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var […] L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali: Roma-Inter a ...

Diretta Roma Fiorentina Primavera/ Risultato finale 1-2 : Celar ci prova ma la vittoria è dei toscani! - IlSussidiario.net : Diretta Roma Fiorentina Primavera streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 9giornata Primavera , 23 novembre, .

Dagli Stati Uniti : 'Fiorentina e Roma i club più appetibili' : Trovano conferme le voci su un possibile interessamento Dagli Stati Uniti verso le squadre di calcio Fiorentina e Roma, due club che tra l'altro giocano in 2 fra le città più belle del mondo. Americani interessati a Fiorentina e Roma Pochi giorni fa aveva parlato il 58enne avvocato italo-americano, Charlie Stillitano, che secondo quanto riporta il New York Times risulta essere il manager invisibile più potente al mondo per quanto riguarda il ...