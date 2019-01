Disney Infinity 4 0 | Aladdin | Yoda e Rocket compaiono in un filmato del progetto

eurogamer

(Di lunedì 14 gennaio 2019)4.0 era già in cantiere quando ilvenne cancellato, e a oltre due anni dal blocco dei lavori oggi emerge un interessantedi gioco nel quale possiamo vedere in azione proprioCome riporta Eurogamer, ilche abbiamo occasione di vedere proviene da una versione pre-alpha del gioco, il quale era in cantiere presso United Front Games. La casa di sviluppo dovette in seguito chiudere nel 2016, ma vale la pena ricordare qualche loro importanteportato a termine come Sleeping Dogs e3.0.Potete vedere il video su Vimeo a questo indirizzo.