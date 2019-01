Ciclocross – Il Team Bianchi Countervail al fianco di Garmin

sportfair

: Team Wilier #Breganze, il bilancio finale del Campionato Italiano Ciclocross: - IlPedaleRosa : Team Wilier #Breganze, il bilancio finale del Campionato Italiano Ciclocross: - PotokinaAnna : RT @IlPedaleRosa: @TeamServetto Piumate Beltrami TSA, #SaraCasasola tricolore nel Ciclocross: - stefanozana : RT @Giulia_DeMaio: Gioele #Bertolini conquista la maglia #tricolore all'#Idroscalo di #Milano e manda in estasi il team #Guerciotti! https… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ilpedala con, leader mondiale della tecnologia GPS. Nel 2019 gli atleti delMTB ufficiale diutilizzano Edge 520 Plus, il ciclocomputer ideale per l’attività MTB La stagione 2019 si è aperta all’insegna delle vittorie e delle novità per il. La squadra MTB ufficiale diha infatti accolto un nuovo prestigioso partner:, leader mondiale nella tecnologia GPS per l’automotive, la nautica, l’aviazione, lo sport, il fitness e l’outdoor.Gli azzurri Nadir Colledani e Chiara Teocchi e il francese Stephane Tempier potranno contare sulla tecnologiaper analizzare e monitorare le loro prestazioni, utilizzando Edge 520 Plus, il ciclocomputer ideale per l’attività MTB.Colledani e Teocchi lo hanno “battezzato” ufficialmente a Roma domenica 6 gennaio al Memorial ...